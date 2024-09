Statiegeld Nederland breidt het netwerk van bulkmachines steeds verder uit. Zo heeft afval- en energiebedrijf HVC vandaag een bulkmachine geopend in Beverwijk en binnenkort komen daar de locaties Dordrecht en Westknollendam bij. Een bulkmachine is een speciale statiegeldmachine waar grote hoeveelheden statiegeldflesjes en -blikjes in één keer kunnen worden ingeleverd, tot wel 100 stuks per keer. Dit moet het inleveren van statiegeldverpakkingen zo makkelijk mogelijk maken. Inmiddels staan er zes bulkmachines in het land.

Grote hoeveelheden makkelijk inleveren

De nieuwe bulkmachine in Beverwijk is vandaag officieel geopend door de wethouder van Beverwijk, Suzanne Klaassen. Deze machine biedt bezoekers van het afvalbrengstation (ABS) de mogelijkheid om grote hoeveelheden plastic flessen en blikjes in één keer in te leveren. Hele zakken en dozen met statiegeldverpakkingen kunnen in een keer de machine in, in plaats van één voor één. Bezoekers kunnen na het inleveren kiezen om het statiegeld terug te krijgen via een Tikkie of het te doneren aan de Reddingsbrigade Wijk aan Zee. Door het inlevergemak worden inwoners gestimuleerd om meer in te leveren, waardoor nog meer flesjes en blikjes gerecycled kunnen worden tot nieuwe verpakkingen.

Wethouder Suzanne Klaassen van de gemeente Beverwijk vertelt: “We zijn erg blij met de plaatsing van de bulkmachine bij het afvalbrengstation van HVC. Het is een goede eerste stap voor de regio om meer blikjes en flesjes te verzamelen en zo meer te recyclen. Het is fijn dat het voor inwoners nu makkelijker wordt om veel flesjes en -blikjes tegelijk in te leveren en hun statiegeld terug te krijgen of te doneren aan een lokaal goed doel. Daarnaast hebben we een actieve community met zwerfafvalrapers, waar we heel blij mee zijn. Deze machine maakt het voor hen makkelijker om te zorgen voor een schonere leefomgeving met minder zwerfafval. Inwoners van Beverwijk, Heemskerk en Velsen zijn welkom om de machine te gebruiken.

Bulkmachine is extra service naar inwoners

Met de introductie van bulkmachines wil HVC de service verhogen naar inwoners om het zo eenvoudig mogelijk te maken om statiegeldflesjes en -blikjes apart te houden en in te leveren. Inwoners weten het afvalbrengstation nu al te vinden voor grof huishoudelijk afval, zoals grote verpakkingen. Daar past een bulkmachine voor statiegeld die hergebruik stimuleert, uitstekend bij. Gertjan de Waard, directeur Inzameling HVC vertelt: “We hopen dat deze extra service eraan bijdraagt dat inwoners weten dat ze ook voor klein grof afval, zoals batterijen, lampen en kleine elektrische apparaten bij het ABS terecht kunnen. Deze producten belanden vaak nog in het restafval en dat is jammer. Want als we dit afval goed scheiden kunnen er weer nieuwe producten van gemaakt worden, wat weer beter is voor het milieu. Zo werken we samen aan een schone wereld.”

Groeiend aantal inleverpunten en bulkmachines

Momenteel zijn er ruim 5.000 terugbetalende inleverpunten in Nederland en 23.000 vrijwillige inleverpunten waar het statiegeld veelal gedoneerd kan worden. Dat aantal groeit hard, onder andere met automaten in attractieparken, scholen, bioscopen en tankstations. De komende jaren komen er nog 5.400 terugbetalende inleverpunten bij, waaronder de bulkmachines. In totaal staan er nu zes bulkmachines in Nederland en daar komen binnenkort HVC afvalbrengstations Dordrecht en Westknollendam bij.

Jeroen Hillen, directeur Statiegeld Nederland, vertelt: “Het doet mij goed om te zien dat steeds meer organisaties de gedeelde verantwoordelijkheid voelen voor een schoner Nederland. Daarom ben ik erg blij met de samenwerking met HVC. Met de bulkmachines op afvalbrengstations verlagen we de drempel voor het inleveren van statiegeldverpakkingen en kunnen we meer recyclen. Naast deze machines staan er ook bulkmachines bij recyclewinkel Droppie in Amsterdam, Vermeulen Steen & Hout in Winschoten en Bungas in Bunschoten-Spakenburg. De laatste twee zijn een mooi voorbeeld van ondernemers die ruimte over hebben op hun bedrijventerrein en daar een bulkmachine plaatsen. We hopen nog veel meer bulkmachines te kunnen plaatsen de komende tijd.”

Foto: V.l.n.r: Gertjan de Waard (Directeur inzameling HVC) , Suzanne Klaassen (wethouder Beverwijk), Erik Lukkassen (directeur RVM-systems) en Jeroen Hillen (directeur Statiegeld Nederland) openen de bulkmachine in Beverwijk © Rick Akkerman