De nieuwe mobiele bulkmachine van Statiegeld Nederland, die deze week aan de achterkant van station Zwolle staat, is zojuist officieel geopend. Vanaf vandaag t/m 24 december kan iedereen statiegeldflesjes en -blikjes in één keer inleveren in de machine en het bedrag doneren aan het goede doel van 3FM Serious Request: Meta Kids. De bulkmachine kan tot wel 100 verpakkingen tegelijk verwerken.

Wethouder Arjan Spaans (portefeuille Duurzame Stadsontwikkeling) en Jeroen Hillen (directeur Statiegeld Nederland) hebben een volle zak met statiegeldverpakkingen in de machine geleegd. Ook Kartcentrum Zwolle, Gospelkoor One Spirit en Kindcentrum Kasteelhoeve hebben afgelopen weken veel ingezameld en vandaag gedoneerd. Het tot en met 24 december opgehaalde bedrag wordt uiteindelijk verdubbeld door Statiegeld Nederland en de totale opbrengst wordt op die dag overhandigd aan 3FM Serious Request bij het Glazen Huis.

Impact maken met statiegeld

Vandaag gaat 3FM Serious Request van start en dit jaar wordt geld ingezameld voor Metakids, een organisatie die strijdt tegen metabole ziekten bij kinderen. Er komen naar verwachting duizenden bezoekers naar Zwolle om het Glazen Huis te bezoeken en geld te doneren. Natuurlijk zullen er ook veel flesjes en blikjes worden genuttigd en deze moeten eenvoudig weer ingeleverd kunnen worden. Statiegeld Nederland hoopt dat de verpakkingen in grote hoeveelheden worden teruggebracht bij de nieuwe mobiele bulkmachine, want daar is deze voor gemaakt. Eerder deze maand kondigde Statiegeld Nederland aan het opgehaalde bedrag te verdubbelen en riep daarom op om statiegeldflessen en -blikjes in te zamelen.

Hester Klein Lankhorst, voorzitter Raad van Bestuur Verpact (waar Statiegeld Nederland onderdeel van is), vertelt: “Met de opening van de donatieverdubbelaar maken we het niet alleen makkelijker om grote hoeveelheden statiegeldverpakkingen in te leveren, maar verbinden we duurzaamheid met maatschappelijke betrokkenheid. Door het statiegeld te doneren aan Metakids, laten we zien hoe kleine acties zoals het inleveren van flesjes en blikjes een grote impact kunnen hebben. Daarnaast zorgt het inleveren van statiegeldverpakkingen voor meer recycling en wordt zwerfafval voorkomen.”

Wethouder Arjan Spaans heeft ook een volle zak statiegeldverpakkingen ingeleverd en gedoneerd bij de bulkmachine. “Gemeente Zwolle is trots om dit jaar gaststad te zijn voor het Glazen Huis van 3FM Serious Request en zo bij te dragen aan belangrijk onderzoek naar het voorkomen van metabole ziekten bij kinderen. Tegelijkertijd zijn we blij dat de bulkmachine een steentje bijdraagt aan het schoonhouden van de stad, vooral met de drukte die we deze week als stad verwachten.”

Foto: Mobiele bulkmachine aan de achterkant van Station Zwolle geopend. Op de foto Danny Tax van Kartcentrum Zwolle © Statiegeld Nederland