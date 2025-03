Maandag 24 maart om 16.00 uur openden Statiegeld Nederland, onderdeel van Verpact, en de gemeente Amsterdam de nieuwste statiegeld bulkmachine bij recyclepunt Marie Baronlaan in stadsdeel Oost. Bij deze machine kunnen Amsterdammers in één keer honderden statiegeldverpakkingen tegelijk inleveren. De machine is van maandag tot en met zaterdag van 08.00 tot 17.00 uur geopend. In de hoofdstad staan nu vier bulkmachines die een waardevolle aanvulling zijn op het bestaande netwerk van innamepunten die zich met name in de supermarkten bevinden.

De bulkmachine helpt Amsterdammers, van omwonenden en (sport)verenigingen tot stichtingen en bedrijven, om gemakkelijk en snel grote hoeveelheden statiegeldverpakkingen in te leveren. Een bulkmachine kan namelijk tegelijkertijd honderden flesjes en blikjes innemen, waarna deze direct worden platgedrukt. Het statiegeld wordt vervolgens uitbetaald via Tikkie, met de optie om het bedrag te doneren aan het goede doel Only Friends, een sportclub voor kinderen en jongeren met een beperking.

Samen leren en proberen

Statiegeld Nederland wil de komende jaren veel nieuwe inleverpunten realiseren om zo veel mogelijk flesjes en blikjes in te zamelen. Gemeente Amsterdam heeft geholpen in de zoektocht naar een geschikte plek, met als resultaat deze bulkmachine. Na de officiële opening staat het inleverpunt voor een proefperiode van zes maanden op de locatie van het Recyclepunt op het Zeeburgereiland. Als er tijdens de proefperiode voldoende wordt ingeleverd, blijft de machine permanent staan en wordt gekeken naar meer machines op de andere recyclepunten in Amsterdam.

Wethouder Hester van Buren (Afval en Reiniging): “Sinds de invoering van statiegeld op kleine flesjes en blikjes hebben we in Amsterdam veel overlast van zwerfafval, omdat helaas nog veel statiegeldverpakkingen bij het afval belanden. Prullenbakken worden opengebroken en vuilniszakken doorzocht. We steken veel energie in proeven en pilots in de stad om de overlast hiervan te verminderen. Daarnaast helpen we ook Statiegeld Nederland met het zoeken naar nieuwe inleverpunten. Deze bulkmachine is het eerste resultaat van deze zoektocht. Deze machine verlicht de druk op de bestaande inleverpunten in de omgeving. Zo vergroten we het inlevergemak en dus de kans dat statiegeldverpakkingen worden ingeleverd en niet in de prullenbak terechtkomen. Samen zorgen we voor een schonere stad!”

Uitbreiding dekking bulkmachines

In Nederland zijn circa twintig bulkmachines in gebruik. Het plaatsen van deze machines hangt mede af van vergunningsprocedures, maar de ambitie is helder: een landelijk dekkend netwerk van bulkmachines. Hester Klein Lankhorst, voorzitter raad van bestuur van Verpact, is zeer enthousiast over de samenwerking met de gemeente Amsterdam: “Met deze bulkmachine vergroten we de dekking in de regio. Een plek waar bedrijven, verenigingen en inwoners grote hoeveelheden kunnen inleveren. Zo is er meer capaciteit voor kleine hoeveelheden bij inleverpunten om de hoek. De eerste ervaringen met deze bulkmachines zijn positief. Ook bij grote evenementen zoals straks SAIL trekken we samen op om de stad op land en water schoon te houden en zo veel mogelijk statiegeldblikjes en -flessen terug te winnen voor nieuwe verpakkingen.”

Eerste openingsdonatie aan Amsterdamse sportclub Only Friends

Tijdens de opening van de statiegeld bulkmachine op Recyclepunt Marie Baronlaan wordt de opbrengst van de eerste volle zak statiegeldverpakkingen symbolisch overhandigd aan de oprichter van Only Friends, een Amsterdamse sportclub voor kinderen en jongeren met een beperking. Met dit lokale goede doel hopen we de omgeving te stimuleren statiegeldverpakkingen in te leveren en het geld te doneren, en voorkomen we dat flesjes en blikjes in het restafval of in het zwerfafval terechtkomen. Dit goede doel blijft voor de duur van de proef aan de machine gekoppeld.