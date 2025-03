Na een succesvolle lancering‬‭ is de nationale campagne‬‭ ‘Share Your Ride’‬‭ nu beschikbaar voor alle evenementenorganisaties‬‭ in Nederland‬‭ en België. De campagne, ontwikkeld door mobiliteitsplatform Slinger, heeft als doel om bezoekers te stimuleren samen te rijden naar evenementen – van festivals tot voetbalwedstrijden – en zo de CO₂-uitstoot te verminderen. Transport is verantwoordelijk voor 60 tot 85 procent van de uitstoot van evenementen en is daarmee de grootste vervuiler – er ligt dus een enorme kans om te besparen. Daarnaast is gebleken dat evenement bezoekers het samen rijden ervaren als een leuk onderdeel van het evenement zelf.

Zoals een bezoeker van het Sportpaleis in Antwerpen het zelf verwoordde: “Het was geweldig, we zijn onderweg vrienden geworden.”

Met de lancering van deze gezamenlijke campagne zetten we een volgende stap in de ontwikkeling van ons platform en laten we zien hoeveel plezier het kan opleveren om samen naar een evenement te rijden. We willen van samen rijden naar evenementen de norm maken. Ons doel is om de CO₂-uitstoot terug te dringen – en dat doen we door mensen letterlijk samen te brengen.

Van versnipperde boodschappen naar één herkenbare beweging‬

Tot nu toe hanteerden organisatoren elk hun eigen communicatie over duurzame‬‭ mobiliteit. Daardoor werd de herkenbaarheid onder bezoekers beperkt, terwijl veel‬‭ fans meerdere evenementen per jaar bezoeken. Met ‘Share Your Ride’ wordt één‬‭ consistente boodschap gebruikt: herkenbaar, krachtig en flexibel toepasbaar.‬

De campagne werkt met een vaste structuur:‬‭

Share your ride. Enjoy the show.‬

‭Share your ride. Catch the game.‬

Share your ride. Let’s dance tonight.‬

Zo blijft de boodschap herkenbaar, terwijl de invulling per evenement uniek blijft.‭

Samenwerking met toonaangevende locaties en organisatoren‬

Onder meer 013, Patronaat, MOJO, Lotto Arena, Johan Cruijff ArenA, AFAS Live,‬ Ziggo Dome, Oerol, Awakenings, Bibelot, Enschede Marathon, De Munt, Vorst‬ ‭Nationaal en Opwekking hebben zich al aangesloten bij de campagne. Inmiddels‬ ‭gebruiken ruim 130 organisaties de Slinger-technologie.‬

Eén industrie, één doel‬

‭De campagne loopt van‬‭ 1 april tot en met december‬‭ 2025‬‭. Organisaties ontvangen een communicatietoolkit op maat en kunnen de content inzetten op hun eigen moment, via hun eigen kanalen. Indien gewenst neemt Slinger ook de‬ mediatrajecten uit handen. Zo wordt de campagne geen extra belasting voor‬ communicatieteams, maar een kans om duurzaamheid zichtbaar en effectief te‬‭ maken.‬

Doe mee en maak samen rijden de nieuwe norm voor evenementen. ‭Aanmelden kan eenvoudig door te mailen naar isabeau@Slinger.to. Meer informatie‬ is hier te vinden.