Dit jaar is Statiegeld Nederland, onderdeel van Verpact, prominent aanwezig bij het carnaval in zes grote steden. Met zeven mobiele bulkmachines wordt het feestvierders makkelijk gemaakt om hun lege statiegeldflessen en -blikjes in te leveren. Een bulkmachine kan namelijk meer dan 100 verpakkingen tegelijkertijd verwerken. Het statiegeld kan gedoneerd of uitbetaald worden. Daarnaast neemt Statiegeld Nederland deel aan een aantal carnavalsoptochten met een soort “bezemwagen”, als laatste wagen in de stoet kunnen toeschouwers daar meteen hun lege statiegeldverpakkingen inleveren. De opbrengst wordt gedoneerd aan lokale goede doelen. Verder worden er bij diverse supermarkten tijdelijk extra innamemachines geplaatst en komen er in de carnavalsgemeenten donatie-eilanden, waar mensen on-the-go kunnen inleveren. De acties zijn een samenwerking van Statiegeld Nederland met verschillende gemeenten en carnavalsverenigingen.

Bulkmachines bij grote evenementen

Vanaf volgende week staat een deel van Nederland in het teken van carnaval. Tijdens dit grote evenement, waar ook veel flesjes en blikjes worden geconsumeerd, moet het voor feestvierders makkelijk zijn om statiegeldverpakkingen in te leveren. Dit bevordert niet alleen de inzameling, waardoor de verpakkingen gerecycled kunnen worden, maar zorgt ook voor een schoner carnaval. Daarom plaatst Statiegeld Nederland zeven mobiele bulkmachines in verschillende carnavalssteden. In deze machine kunnen zakken en dozen vol statiegeldverpakkingen in één keer geleegd en verwerkt worden. Bij het inleveren kan men kiezen om het statiegeld terug te krijgen via Tikkie of is er de mogelijkheid het bedrag te doneren aan een lokaal goed doel, zoals de carnavalsvereniging.

De tijdelijke plaatsingen zijn een proef om het gebruik van bulkmachines tijdens grote evenementen en piekmomenten te testen. Zo kunnen deze machines ook worden geplaatst bij evenementen als Koningsdag, Bevrijdingsfestival, de Nijmeegse Vierdaagse en diverse grote marathons.

Jeroen Hillen, directeur van Statiegeld Nederland, licht toe: “Met onze aanwezigheid tijdens carnaval willen we laten zien dat statiegeld inleveren ook tijdens evenementen de norm is en ook nog eens heel makkelijk kan. Het inleveren van flesjes en blikjes draagt bij aan een schonere stad én een circulair carnaval, want al deze verpakkingen kunnen gerecycled worden tot nieuwe verpakking. Mijn dank gaat uit naar de samenwerking met de verschillende gemeenten, lokale ondernemers, supermarkten en carnavalsverenigingen. Daarbij hoop ik dat met deze samenwerking met gemeenten en ondernemers niet alleen bijdraagt aan een schoner feest, maar ook inspireert om op meer plekken bulk- en inlevermachines te plaatsen.”

Extra innamepunten in verschillende vormen

Tijdens carnaval zijn innamemachines in verschillende vormen te vinden. Zo worden er extra innamemachines neergezet bij supermarkten, worden trailers geplaatst en staan er door de steden heen donatie-eilanden waar mensen on-the-go kunnen inleveren. Dit zijn bakken waar flesjes en blikjes gedoneerd kunnen worden met daarnaast een restafvalbak, zodat het restafval goed wordt gescheiden van de statiegeldverpakkingen. Statiegeld Nederland neemt ook deel aan de carnavalsoptochten in Oldenzaal, Den Bosch, Eindhoven, Tilburg en Roosendaal. Deze wagen volgt aan het einde van de optocht en biedt feestvierders de mogelijkheid om hun statiegeldverpakkingen direct in te leveren en te doneren.

Overzicht steden en plaatsen bulkmachines

Statiegeld Nederland is in de volgende steden actief:

Oldenzaal

– Bulkmachine op de Oostwal

– Bulkmachine op de Marktstraat

– Optocht op zondag

Den Bosch

– Bulkmachine op de Pensmarkt

– Deelname aan vier optochten van zaterdag t/m dinsdag

– Een extra trailer met inlevermachine op het NS-plein

Eindhoven

– Bulkmachine op het Stationsplein

– Optocht op zaterdag

– Drie extra innamemachines

Tilburg

– Bulkmachine op de Zomerpark

– Optocht op zondag

– Twee extra innamemachines

Roosendaal

– Bulkmachine op de Nieuwe markt

– Optocht op zaterdag

– Een extra trailer met een inleverpunt op de Markt

Helmond

– Bulkmachine op de Havenweg

Foto: Statiegeld Nederland viert carnaval met plaatsing bulkmachines © Statiegeld Nederland