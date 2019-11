Greenpeace: “Unilever ondanks mooie beloftes betrokken bij Indonesische bosbranden voor palmolie”

Unilever heeft dit jaar palmolie ingekocht van bedrijven die betrokken zijn bij bosbranden in Indonesië. Dit blijkt uit nieuwe analyses van Greenpeace International. Ook andere multinationals als Nestlé en Procter & Gamble maken zich hier schuldig aan. Unilever kocht zelfs palmolie van oliepalmplantages waar gerechtelijke onderzoeken lopen wegens illegale branden. De bosbranden in Indonesië waren dit jaar opnieuw zeer heftig met een broeikasgasuitstoot die meer dan het dubbele is van de gehele jaarlijkse uitstoot van Nederland. Europese ministers zijn nu aan zet. Greenpeace pleit voor een Europese bossenwet die de handel in ontbossingsproducten stopt.

Uit het onderzoek wordt duidelijk dat het hier niet om incidenten gaat. Unilever koopt structureel palmolie in van bedrijven betrokken bij bosbranden in Indonesië. Tussen 2015 en 2018 kocht Unilever palmolie van bedrijven die gezamenlijk verantwoordelijk waren voor bijna 200.000 hectare verbrand gebied. In 2019 deed Unilever zaken met bedrijven die palmolie haalden van bijna 10.000 plantages waar bosbranden zijn gedetecteerd. Ook kocht het bedrijf in 2019 rechtstreekt in bij acht bedrijven waartegen gerechtelijke stappen of sancties lopen, en nog eens bij 20 bedrijven waarvan de activiteiten zijn opgeschort vanwege lopende onderzoeken naar bosbranden.

Certificering faalt

De multinationals, waaronder Unilever, hebben toezeggingen gedaan om ontbossing in 2020 te stoppen, maar in plaats daarvan gaat de ontbossing alleen maar sneller. Unilever schermt onder andere met het feit dat de palmolie RSPO gecertificeerd is. Echter, ondanks het feit dat ‘geen branden’ een streng criteria is van de RSPO, is meer dan tweederde van de producenten gelinkt aan de branden doordat ze lid of zelfs bestuurslid zijn van de RSPO. Een zoveelste bewijs dat RSPO-certificering volkomen faalt.

Greenpeace stapte onlangs uit een gezamenlijk initiatief met Unilever, Mondelez en Wilmar om palmoliestromen beter te kunnen monitoren. De onderhandelingen werden gekenmerkt door een gebrek aan echte wil en actie van de bedrijven om ontbossing een halt toe te roepen.

“Bedrijven als Unilever doen zich graag voor als duurzaam, maar de realiteit is een heel ander verhaal. Ondanks alle mooie commitments en vrijwillige initiatieven van de industrie, gaan ontbossing en bosbranden keihard door en liggen ze op ramkoers met het klimaat”, zegt Hilde Stroot, Programma directeur Greenpeace Nederland. “De tijd van vrijwillige initiatieven van bedrijven is voorbij. Greenpeace roept de Europese Unie op om versneld een Europese bossenwet aan te nemen zodat alle risicoproducten, inclusief palmolie, die op de Europese markt komen, vrij zijn van ontbossing.”

Ernstige gevolgen voor gezondheid

Naast de enorme gevolgen voor het klimaat zijn de branden een ramp voor de gezondheid van de lokale bevolking in Indonesië. Volgens rapporten hebben dit jaar alleen al meer dan 900.000 inwoners last van acute luchtweginfecties door de nevel/rook van de branden, en lopen bijna 10 miljoen kinderen levenslange fysieke en cognitieve schade op door de luchtvervuiling.

Foto: Sumatra, 21 september 2019 – Een lokale inwoner loopt in een plantage bedekt door nevel van verbrand veengebied in het palmolie gebied dat toebehoort aan PT Kaswari Unggul (KU). KU maakt deel uit van BBIP Palm Group, in Oost-Tanjung Jabung, Jambi. FOTO: © Muhammad Adimaja / Greenpeace