Het aantal privévluchten in Europa is de afgelopen jaren flink toegenomen. Meer dan de helft (55%) van deze vluchten ging over een afstand van minder dan 750 kilometer en zou per trein afgelegd kunnen worden. Dat blijkt uit een onderzoek van CE Delft in opdracht van Greenpeace naar alle privévluchten in Europa. De populairste bestemmingen voor privéjets in Europa zijn Nice (Côte d’ Azur), Parijs en Genève. Nederland staat in de top 10 van landen met de meeste privévluchten in Europa. Ook de route tussen Amsterdam en Londen staat in de top 10 van drukste vliegroutes voor privéjets.

Schaamteloos in klimaatcrisis

Greenpeace maakt zich zorgen over de forse toename van het aantal privévluchten. Maarten de Zeeuw, luchtvaartexpert Greenpeace Nederland: “De rijken pakken steeds vaker een privéjet, de meest vervuilende manier van reizen. Dat is echt schaamteloos, we zijn het alarmerende klimaatrapport dat vorige week uitkwam nog niet vergeten. Dat Zuid-Europa al zo vroeg in het jaar kampt met droogte en bosbranden maakt extra duidelijk: de klimaatcrisis is hier en nu.”

Voor privéjets gelden een hoop uitzonderingen. De meeste vluchten vallen niet onder de CO2-beprijzing van de EU (ETS). De Zeeuw: “De ultra-rijken wordt geen strobreed in de weggelegd, want de vliegtaks geldt niet voor deze vluchten en ook tellen de vluchten niet mee bij het totaal van bijvoorbeeld Schiphol. Het is ook pijnlijk om te zien dat Amsterdam – Londen in de top 10 staat van meest bevlogen routes met privéjets in Europa. Het is een hele korte afstand, waar ook al dagelijks zo’n vijftig keer op gevlogen wordt met lijnvluchten vanaf Schiphol. En dat terwijl de trein echt een goede optie is naar Londen. Dit kan niet zo doorgaan.”

Greenpeace is voor een verbod op privéjets, daarom werden er vorig jaar samen Extinction Rebellion en honderden activisten op Schiphol privéjets geblokkeerd.