Activisten van Greenpeace UK hebben vandaag de ingangen van het hoofdkantoor van Unilever in het centrum van Londen afgesloten, nadat het bedrijf er niet in is geslaagd de overweldigende plasticvervuiling aan te pakken en het recent terugdraaien van haar duurzaamheidsambities.

Teams van activisten blokkeren de ingangen van Unilever House en sluiten zichzelf op aan barricades van gigantische Dove-producten en een omvergeworpen ‘Dead Dove’-versie van hun logo. De activisten hebben genoeg proviand om de ingangen de hele dag te blijven blokkeren.

De activisten werden vergezeld door zeven klimmers van Greenpeace UK die de muren van het gebouw beklimmen en eraan werken om een ​​enorm canvas van 13 x 8 meter aan de gevel te bevestigen. Het kunstwerk toont een krachtige reclame-ondermijning met een jong meisje dat de iconische ‘Real Beauty’-branding van Dove afpelt om echte voorbeelden te laten zien van het giftige plasticafval dat door het merk wordt geproduceerd.

De actie is de nieuwste escalatie in de voortdurende campagne van Greenpeace tegen de corporate gigant en komt na de aankondiging van een grote terugdraaiing van hun plasticreductiedoelstellingen eerder dit jaar. Het is ook een voorproefje van de laatste onderhandelingsronde voor het Global Plastics Treaty in november, waarbij Unilever een cruciale rol zal spelen als voorzitter van de Business Coalition.

Twintig jaar geleden lanceerde Dove deze maand zijn iconische campagne ‘Real Beauty’, waarmee het merk werd gepositioneerd als een merk met een sociaal en ecologisch ‘doel’. Maar Dove en zijn moederbedrijf Unilever zijn nog steeds een van de grootste plasticvervuilers ter wereld. Een rapport van Greenpeace International dat eind vorig jaar werd uitgebracht, toonde aan dat Unilever de grootste verkoper was van de supervervuilende plastic sachets, met een verkoop van het equivalent van 1700 per seconde. Naar schatting werden er in 2022 alleen al door het kenmerkende merk Dove van Unilever 6,4 miljard sachets geproduceerd, goed voor meer dan 10% van de totale sachetverkoop van Unilever.

Een begeleidend veldonderzoek door Greenpeace South East Asia en Greenpeace UK onthulde schokkende beelden van Dove’s sachetafval dat stranden en waterwegen in de Filipijnen en Indonesië vervuilt. Plastic sachets zijn berucht omdat ze bijna onmogelijk te verzamelen en recyclen zijn, en omdat ze overstromingen verergeren wanneer ze in het milieu terechtkomen en lokale afvalsystemen en waterwegen blokkeren.

Greenpeace roept Unilever op om plastic voor eenmalig gebruik geleidelijk uit te bannen uit haar activiteiten en over te stappen op hergebruik in de komende 10 jaar, te beginnen met de ergste boosdoeners: plastic sachets. Greenpeace roept het bedrijf ook op om te pleiten voor hetzelfde niveau van ambitie bij het UN Global Plastics Treaty door een verdrag te steunen dat de plasticproductie beperkt en met ten minste 75% vermindert tegen 2040.

Will McCallum, co-executive director bij Greenpeace UK: “De plasticvervuiling van Unilever verwoest de planeet en schaadt gemeenschappen. Ze verschuilen zich achter het schone, respectabele gezicht van merken als Dove, maar wij zijn hier vandaag om deze façade af te pellen om de lelijke waarheid erachter te laten zien. Of het nu verwoestende overstromingen zijn of giftige dampen van afvalverbranding, de miljarden stukken plastic afval die ze de wereld in pompen, eisen een tol van gemeenschappen ver van dit kantoor in Londen. Er zit geen ‘echte schoonheid’ in de echte schade die Dove en Unilever veroorzaken. Dit vreedzame protest is rechtstreeks gericht op Hein Schumacher en de leidinggevenden van Unilever. Waar hun voorgangers het voortouw namen voor bedrijven om de grenzen van hoe milieuambitie eruitziet te verleggen, hebben ze in plaats daarvan het voortouw genomen in het terugdraaien van de duurzaamheid van Unilever. Het is tijd dat ze hun kop uit het zand halen en erkennen dat hun bedrijf moet veranderen. Ze moeten nu stoppen met de verkoop van plastic zakjes, zich committeren aan het geleidelijk afschaffen van wegwerpplastic binnen tien jaar en pleiten voor hetzelfde niveau van ambitie tijdens de laatste ronde van de onderhandelingen over het VN-verdrag inzake wereldwijde plastics in november.”