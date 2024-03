Vanaf 29 februari mogen drie Gelderse bedrijven zichzelf met trots een Circulaire winnaar noemen: Green Road Equipment, Statieheld en de Verschilmakerij. Deze prestatie plaatst hen direct in de competitie voor de landelijke finale, waar zij kans maken op aanzienlijke geldprijzen.

De Gelderse finale vond plaats op donderdag 29 februari. Hier presenteerde de top 20 haar circulaire innovaties aan een breed publiek tijdens de innovatiemarkt. Ook mochten ze hun innovaties pitchen op het podium van de Rabobankzaal (DRU Industriepark). Daarna ging de jury in beraad om in elke categorie een winnaar te kiezen. Het was een middag vol circulaire inspiratie, netwerken en de top 20 in de spotlight! Helga witjes, lid van de Gedeputeerde Staten van Gelderland, benadrukte nog eens het belang van de circulaire innovaties voor Gelderland: “Natuurlijk de felicitaties naar de winnaars. Ook dit jaar zijn het weer veel aansprekende genomineerden; van jong tot oud en van voeding tot machinebouw. En al die voorbeelden inspireren weer anderen. Zoals ondernemers ook het meest van andere ondernemers leren. Ook als provincie geven we in onze eigen organisatie het goede voorbeeld. Zoals hergebruik van asfalt op onze wegen. Dat jaagt de markt aan. Want circulair ondernemen wordt immers het nieuwe normaal.…”

De jury beoordeelde de inzendingen op mate van circulariteit, mate van samenwerking in de keten, schaalbaarheid en het vernieuwende karakter. De jury had geen makkelijke taak. “De bedrijven en innovaties verschillen enorm van elkaar en het zijn allemaal heel goede initiatieven” aldus juryvoorzitter Louis Heinen van Leadex Innovations.

WINNAAR Circulaire Change Maker: Green Road Equipment

“Ik ben hier ongelooflijk trots op. Achter de schermen wordt in de wegenbouw hard gewerkt om onderhoud aan de weg duurzaam te maken”. Juryvoorzitter Louis Heinen licht de keuze van de jury toe: “De wegenbouw heeft veel challenges, zeker voor zwaardere machines. Deze innovatie is echt innovatief en de volgende stap die nodig is.”

WINNAAR Circulaire Start Up: Statieheld

“Wat fantastisch om deze kans te krijgen. Als Statieheld kunnen we nu echt met onze innovatie naar buiten”. Volgens de jury gaf het enthousiasme samen met de duidelijke vervolgstappen en het aanwezige eindproduct de doorslag om Statieheld als winnaar van deze categorie uit te roepen.

WINNAAR Circulaire Community: De Verschilmakerij

“Wat een eer! We zijn een klein en jong team en we willen het verschil maken bij de jongste generatie. We vinden het al heel bijzonder om hier te staan, en helemaal om te winnen!” Het juryoordeel was duidelijk: “Je kunt niet jong genoeg beginnen met circulaire economie”.

De Gelderse Circulaire Innovatie Top 20

In Gelderland werken veel ondernemers aan de meest uiteenlopende circulaire innovaties. Om deze ideeën en initiatieven op de kaart te zetten en elkaar te inspireren, organiseert VNO-NCW Midden de Gelderse Circulaire Innovatie Top 20. Dat doet ze samen met partners uit Gelderland: provincie Gelderland, KIEMT, 8RHK Ambassadeurs, Rabobank, Living Lab Regio Foodvalley Circulair en Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen. Alle ingestuurde innovaties zijn terug te vinden op geldersecirculaireinnovatietop20.nl.

Jury

Naast voorzitter Louis Heinen, bestond de jury uit Cris van Arkelen, Directeur MKB bij de Rabobank, Rob den Hollander, bestuurslid bij Living Lab Regio Foodvalley Circulair en Wilko Pelgrom, voorzitter thematafel circulaire economie & energietransitie bij 8RHK Ambassadeurs.