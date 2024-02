Drie bedrijven uit Flevoland mogen zichzelf met trots een Circulaire winnaar noemen: Startblock, Circuloco en de Groene Sluis. Deze prestatie plaatst hen direct in de competitie voor de landelijke finale op 15 maart aanstaande, waar zij kans maken op aanzienlijke geldprijzen.

Circulaire innovaties

De Flevolandse finale vond plaats op dinsdag 27 februari. Hier presenteerde de top 20 haar circulaire innovaties aan een breed publiek tijdens de innovatiemarkt. Deze markt werd geopend door wethouder Sjaak Kruis bij het ROC in Lelystad. Na de innovatiemarkt ging de jury in beraad om in elke categorie een winnaar te kiezen. Het was een middag vol circulaire inspiratie, netwerken en de top 20 in de spotlight!

Samenwerking, schaalbaarheid en vernieuwend karakter

De jury beoordeelde de inzendingen op mate van circulariteit, mate van samenwerking in de keten, schaalbaarheid en het vernieuwende karakter. Chris Jansen is juryvoorzitter en Gedeputeerde van de Provincie Flevoland, waar hij onder meer verantwoordelijk is voor economie en innovatie. Hij licht de keuze van de jury toe: ‘Het is een afspiegeling van de pioniersgeest en dynamiek in onze provincie. Ik ben dan ook trots op alle 20 genomineerden, omdat ze ieder in hun eigen bedrijfstak en sector de stap zetten naar de toekomst.’

WINNAAR Circulaire Change Maker

‘Startblock is een sterk geworteld bedrijf in de polder, dat haar circulaire concept bewijst door projecten te realiseren en zichzelf continu te innoveren met bijzondere aandacht voor losmaakbaarheid en terugname garantie van materialen.’

WINNAAR Circulaire Start Up

‘Circuloco is een initiatief dat van aanpakken weet en de kansen pakt als die zich voordoen. Met collectieve kracht is het een echte ambassadeur voor het Flevolandse circulaire ecosysteem. De plannen waar dit initiatief aan werkt moet een plaats bieden aan allerlei circulaire makers, ambachtslieden en kunstenaars.’

WINNAAR Circulaire Community

‘De Groene Sluis is nauw verbonden met diverse circulaire initiatieven en zet met hun circulair ambachtscentrum een volgende stap in de circulaire economie, waarbij de verbinding tussen bedrijfsleven en inwoners doorslaggevend was voor de jury vanwege de directe impact en het vergroten van bewustzijn onder het grote publiek over de meerwaarde van de circulaire economie.’

Flevolandse Circulaire Innovatie Top 20

In Flevoland werken veel ondernemers aan de meest uiteenlopende circulaire innovaties. Om deze ideeën en initiatieven op de kaart te zetten en elkaar te inspireren, organiseert VNO-NCW Midden de Flevolandse Circulaire Innovatie Top 20. Dat doet ze samen met partners uit Flevoland: provincie Flevoland, HORIZON, gemeente Lelystad, AERES en Natuur- en Milieufederatie Flevoland. Alle ingestuurde innovaties zijn terug te vinden op flevolandsecirculaireinnovatietop20.nl.

Jury

Naast voorzitter Chris Jansen bestond de jury uit Matthijs Meijer, businessdeveloper Circulaire Economie bij Horizon Flevoland, David Eissens, Docent – Onderzoek Circulair Ondernemen bij Aeres Hogeschool en Vera Dam, directeur bij Natuur en Milieufederatie Flevoland.