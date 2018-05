Genomineerden voor de Green Leader Award 2018 bekend

De genomineerden voor de Green Leader Award 2018 zijn bekend. Uit alle inzendingen heeft de jury onder leiding van de winnaar van vorig jaar Peter Göbel, vijf duurzame leiders geselecteerd: Bram Adema (CEO, CFP Green Buildings), Robbert van Dijk, (Fund Director ASR Dutch Core Residential Fund, a.s.r. real estate), Daan van der Vorm (CEO VORM Holding), Anneke de Vries (SVP Real Estate, Construction en Franchise, Albert Heijn) en Ronald van der Waals (Fund Manager CBRE Dutch Office Fund, CBRE Global Investors) maken kans op de Green Leader Award 2018. De derde editie van de award belooft een speciale editie te worden. In het kader van het 10-jarig bestaan van DGBC zal naast de Green Leader Award eenmalig een speciale award worden uitgereikt aan iemand die de afgelopen 10 jaar op een spraakmakende manier een voorbeeld is geweest voor de sector.

Green Leader Award

De Green Leader Award is een initiatief van Dutch Green Building Council (DGBC) in samenwerking met PropertyNL en PROVADA. De award is in het leven geroepen omdat de vastgoedsector weliswaar verduurzaamt, maar nog niet snel genoeg en over de hele linie. Beslissers die lef en persoonlijk leiderschap tonen, kunnen met hun nieuwe, verfrissende inzichten het verschil maken en zodoende een krachtige impuls geven aan het verduurzamen van de gebouwde omgeving. De winnaar wordt uitgedaagd om een jaar lang kennis te delen en leiderschap te tonen om verduurzaming verder te versnellen.

Keuze van de jury én publiek

De jury heeft gekozen voor een evenwichtige vertegenwoordiging van verschillende spelers uit de keten. Over deze genomineerden wordt een inspirerend katern gemaakt door PropertyNL. Via www.greenleaderaward.nl en op de beursvloer van de PROVADA kan het publiek tot en met dinsdag 5 juni stemmen op de genomineerden. De jury weegt daarna zowel de interne als externe stemmen en bepaalt wie er tot winnaar van de Green Leader Award 2018 wordt benoemd. Tevens vindt dan ook de uitreiking van speciale award plaats. De uitreiking vindt plaats op 6 juni om 14:30 uur tijdens de PROVADA in RAI Amsterdam.

De genomineerden

Bram Adema, CEO, CFP Green Buildings

Bram is samen met zijn team bij CFP één van de aanvoerders van de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Zijn missie is om heel Nederland de expertise te geven om zelf aan de slag te gaan met verduurzaming. De consultants en online software van CFP maken duurzaamheidsmanagers van de eigenaren, financiers, vastgoedmanagers, taxateurs en huurders van meer dan 250.000 gebouwen in 7 landen. Zelfs 2000 scholieren van groep 7 en 8 bespaarden binnen 8 weken gemiddeld 16% op het verbruik van hun eigen scholen. De volgende ontwikkeling op de planning om deze missie te verwezenlijken? Onder andere een energierobot die geheel automatisch energiebesparingen vindt en je begeleidt in de uitvoering hiervan en een online BREEAM quickscan. Tot slot is Bram bestuurslid van de Dutch Green Building Council, initiatiefnemer van de Green Deal Circulaire Gebouwen en organisator van het jaarlijkse Green Buildings Congres met de ABN AMRO Innovation Challenge. Zijn motto is “Nederland heeft 17 miljoen duurzaamheidsmanagers”

Robbert van Dijk, fund director ASR Dutch Core Residential Fund, a.s.r. real estate

Robbert is drie jaar geleden gestart bij a.s.r.real estate. Op dat moment was duurzaamheid nog nauwelijks verankerd in de organisatie. Hij is de grote initiator geweest om MVO goed op de kaart te zetten bij a.s.r. real estate, in het bijzonder bij het woningfonds. Het woningfonds loopt voorop binnen de beleggerswereld als het gaat om verduurzaming. Er ligt een helder en ambitieus MVO-beleid, het woningfonds heeft een Green Star (met 4 sterren) in de GRESB en het woningfonds heeft eind dit jaar 800 woningen verduurzaamd van E/F/G naar A (op ca. 4900 woningen).

Daan van der Vorm, CEO VORM Holding

Daan zet met zijn team vol in op duurzaamheid en durft hierbij risico’s te nemen. Het bedrijf zet onder zijn leiding vol in op nieuwbouwwoningen met epc=0 of beter. Hij staat bekend als een echte visionair en weet door zijn enorme netwerk veel mensen met elkaar te verbinden. In 2017 sloot hij een samenwerking met Physee om Powerwindows (energieopwekkend glas) te gaan inzetten o.a. in de woontoren BOLD in Amsterdam. Dit gebouw moet een van de meest energiezuinig woongebouwen van Nederland worden. In samenwerking met Klimaatgarant zette hij daarnaast Next NRG op, waarbij wordt gewerkt aan de realisatie en exploitatie van energie neutrale woningen. Ook zijn eigen onderkomen wordt aangepakt. Momenteel wordt de huisvesting van de materieeldienst volledig vernieuwd en gasloos gemaakt. Daan vervult meerdere bestuursfuncties in relatie tot duurzaamheid, zo is hij onder andere lid van het bestuur van DGBC.

Anneke de Vries, SVP Real Estate, Construction en Franchise, Albert Heijn

Anneke is een enorme inspirator in het ontwikkelen van visie en het boeken van resultaten op het gebied van duurzaamheid. Met 2200 locaties ( winkels en distributiecentra) in Nederland en België is de kans en impact hiermee zeer groot. Uniek hierin is dat zij zich inzet voor het verduurzamen van bestaande bouw iets wat vele malen uitdagender is dan optimalisatie van nieuwbouw. Als voorzitter van de werkgroep Retail van de Dutch Green Building Council heeft zij ervoor gezorgd dat er gezamenlijk gewerkt wordt aan de visie voor 2030. Deze wordt gedefinieerd vanuit de retailers zelf, vastgoedeigenaren en diverse stakeholders in de vastgoedmarkt. Een inspirerend voorbeeld van samen Paris Proof vormgeven.

Ronald van der Waals, Fund Manager CBRE Dutch Office Fund, CBRE Global Investors

In 2008 stond Ronald van der Waals mede aan de basis van de succesvolle duurzame strategie van het Dutch Office Fund. Nu tien jaar later legt hij de lat opnieuw hoog door ten doel te stellen dat de portefeuille in 2035 volledig klimaat neutraal moet zijn zonder externe hulpmiddelen. Duurzaamheid gaat volgens hem verder, ook het creëren van gezonde werkplekken en een positieve social footprint van een gebouw is van belang. Zo wordt bijvoorbeeld het WTC Utrecht het eerste gebouw in Nederland met een WELL certificaat.Behalve het realiseren van de eigen doelstelling, hoopt hij anderen te inspireren om gezamenlijk de uitdaging aan te gaan en te komen tot nieuwe (technologische) oplossingen die bijdragen aan gezonde en duurzame leefomgevingen.