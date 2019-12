Generatie Z en Millennials vergeten klimaat bij online shoppen

80 procent van Generatie Z en van de Millennials houdt bij het online shoppen geen rekening met het klimaat en shopt toch in buitenlandse webwinkels. Dit blijkt uit onderzoek van Klarna, leverancier van betaaloplossingen, en creatief bureau Fitzroy, die onderzoek deden onder 1.000 Nederlanders in de leeftijd 18 tot 30 jaar. In het onderzoek onder deze twee generaties is onder andere gekeken naar het doen van nieuwe aankopen en de rol die duurzaamheid hierin speelt. Zo koopt de helft van beide groepen eerder iets van een merk of webshop als deze duurzaam is. Voor de andere helft maakt dit niet uit.

Opkomst van refurbished en gebruikte producten

70 procent van Generatie Z en 58 procent van de Millennials kiest wel eerder voor een refurbished of gebruikt product, als deze dezelfde kwaliteit heeft als een nieuw product. Maar liefst 55 procent van Generatie Z en 44 procent van de Millennials kiest hier ook eerder voor als deze goedkoper is dan een nieuw product. Milieu speelt een kleinere rol: slechts 20 procent van beide generaties geeft dit als reden op om een gebruikt of refurbished product te kopen.

Wilko Klaassen, General Manager België en Nederland bij Klarna: “Het is opvallend dat deze twee generaties wel oog hebben voor duurzaamheid, maar bij het online shoppen hun principes laten varen. Omdat de andere kant van de wereld met één klik te bereiken is, staan deze groepen wellicht minder stil bij de impact van een order bij een buitenlandse webshop op het milieu. De keuze voor een refurbished of gebruikt product boven een nieuw product is daarom een mooi alternatief dat we zeker aanmoedigen.”

De resultaten van dit onderzoek zijn terug te vinden in het whitepaper Retail Remixed, wat te downloaden is.