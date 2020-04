Geheimhouding opgeheven bij IMVO Convenant Voedingsmiddelen

Jos Hendriks, bestuurder FNV Voedingsindustrie: ‘Tot nu toe gebeurde dat vertrouwelijk of in het geheim, maar mede door druk van ons en van het programma Keuringsdienst van Waarde (KvW), is die geheimhouding nu weg. Dat is een hele goede stap.’

In de uitzending van afgelopen donderdag is te zien dat tomatenplukkers in Italië leven onder slechte omstandigheden en dat ze ver onder het minimumloon betaald worden. FNV wil dat supermarkten hun verantwoordelijkheid nemen en met oplossingen komen voor de arbeiders in Europa. Hendriks: ‘Een van de dingen die wij doen is meepraten in het convenant. Daardoor is nu de geheimzinnigheid daar weg. Wij nemen nu het initiatief om samen met de voedingsmiddelenbedrijven en de supermarkten de hele aanvoerketen van ingeblikte tomaten te onderzoeken op misstanden en die ook aan te pakken.’

Meer misstanden

Volgens FNV zijn er niet alleen misstanden in de tomatenketen, maar bij veel meer groente- en fruitproductie in Europa. ‘Ook hier moeten de voedingsmiddelenbedrijven en de supermarkten hun verantwoordelijkheid nemen, het stopt niet bij de tomatenplukkers. Daarom blijven wij in het convenant, om de druk op de ketel te houden en om samen met de winkelketens de problemen op te lossen’, aldus Hendriks. Aanstaande donderdag is het tweede deel van KvW over de slechte omstandigheden van tomatenplukkers.