TotalEnergies Renewables Nederland heeft het IMVO Convenant Hernieuwbare Energie ondertekend. Binnen dit convenant zetten zonne- en windenergiebedrijven, brancheorganisaties, de Nederlandse overheid, kennisinstituten, ngo’s en vakbonden zich gezamenlijk in voor verduurzaming van de internationale productie- en installatieketens van windturbines en zonnepanelen.

Samenwerking

De productie en installatie van windturbines en zonnepanelen kunnen nadelige gevolgen hebben voor mens, milieu en biodiversiteit. De ketens zijn complex en daardoor niet altijd even goed inzichtelijk, waardoor het veelal de voorkeur verdient om eventuele problemen collectief aan te pakken. Doel van het IMVO Convenant Hernieuwbare Energie is om door samenwerking in de gehele keten risico’s in kaart te brengen, aan te pakken en, beter nog, te vermijden. De convenantpartners delen praktijkervaringen met elkaar en starten collectieve werk groepen om verbeteringen door te voeren.

Robert Joore, Country Chair voor TotalEnergies in Nederland: “We zijn verheugd om ons te kunnen aansluiten bij deze brede coalitie van organisaties die gezamenlijk internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen in de hernieuwbare energiesector willen bevorderen. De initiatiefnemers van dit convenant hebben al indrukwekkend werk geleverd en TotalEnergies Renewables Nederland kijkt ernaar uit om, vanuit onze internationale ervaring met vergelijkbare trajecten, bij te dragen aan het verwezenlijken van de gezamenlijke ambities. Deze samenwerking is een logische, volgende stap in de richting van onze ambitie om in 2030 een wereldwijde top-5-speler in hernieuwbare energie te zijn, in harmonie met de natuur, de samenleving en onze klimaatdoelstellingen.”

Internationale richtlijnen

Het commitment van TotalEnergies aan IMVO-doelstellingen is niet nieuw. Als wereldwijd multi-energiebedrijf geloven we sterk in het naleven van de principes van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen en het bevorderen van duurzaamheid in al onze activiteiten. Zo zetten we ons onder meer in voor de strijd tegen klimaatverandering, bevordering van de sociale dialoog, behoud van biodiversiteit en transparantie in bedrijfsvoering. De ‘United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights’ en de ‘OECD Guidelines for Multinational Enterprises’, die ook de basis vormen voor het IMVO Convenant Hernieuwbare Energie, zijn hierbij leidend. Deelname aan het IMVO Convenant Hernieuwbare Energie biedt de mogelijkheid om ons hierin meer toe te spitsen op onze activiteiten in Nederland en om aan te sluiten bij nationale inspanningen om maatschappelijk verantwoord ondernemen in de hele waardeketen te stimuleren.

Brancheverenigingen voor waterstof- en energieopslagsector

Naast de ondertekening van het IMVO Convenant Hernieuwbare Energie is TotalEnergies in Nederland recent ook lid geworden van de brancheverenigingen voor de waterstofsector, NLHydrogen, en de energieopslagsector, Energy Storage NL. Ook deze sectoren vormen een cruciaal onderdeel van de Nederlandse energietransitie en onze multi-energiestrategie. TotalEnergies ziet ernaar uit om bij te dragen aan de kennisdeling binnen beide brancheverenigingen en aan de doorontwikkeling van deze sectoren.