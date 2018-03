Geen Europese behandeling van Wet zorgplicht kinderarbeid

Bedrijven en medewerkers doen vaak 1 dag per jaar vrijwilligerswerk. Meestal door de HR-afdeling geïnitieerd. Maar hoe zorg je nu dat dit een blijvend succes wordt? Ik geef je 3 succesfactoren en als die niet werken een 4e... bit.ly/2I5en1e #HR #MVO #PZ

Hero Benelux in #Breda maakt hun bedrijventerrein bijvriendelijk. Met bijvriendelijke beplanting en een groot bijenhotel. Welk Brabants bedrijf volgt? @Brabant @Brab_Landschap @omroepbrabant #beecareful #nederlandzoemt #mvo #biodiversiteit #bijen @NatuurenMilieu @LandschappenNL pic.twitter.com/55Tln7GXiK

En we zijn vertrokken richting India met Amar vzw om ter plaatse te ontdekken wat zij allemaal ondernemen. Met dank aan @Attentianl voor die prachtopportuniteit! #onceinalifetime #experience #mvo #csr pic.twitter.com/7IPVaq6nuy

Routekaart 2050 ‘Chemistry for Climate’ @vnci: €64 miljard nodig om de chemie klimaatvriendelijk te maken duurzaam-ondernemen.nl/invest… #mvo #energietransitie #chemie pic.twitter.com/mDWbWekBJO

Together with employees of @ASMLcompany we are executing one of our Inventors projects with children all over the world. In the picture: young inventors from Armenia having fun! #education #creativity #asmlfoundation #mvo pic.twitter.com/qKt4I88oiJ

👨‍👨‍👧‍👦 | Deze week trok @fcutrecht met een speciaal ontwikkeld lesprogramma de provincie in ⚽🏟 Ter gelegenheid van de lancering van #fcutrechtleert bezochten spelers, trainers en medewerkers 11 basisscholen eredivisie.nl/nl-nl/uitgelic… #eredivisie #onsvoetbal #mvo pic.twitter.com/fawFEaSgTL

Pensioenfonds @DNB_NL is op een gedegen manier bezig met Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (MVB). Maar het kan natuurlijk altijd nog beter. Lees de column van bestuurder Steffie Schwillens! duurzaam-beleggen.nl/blog/duu… #mvo #duurzaam pic.twitter.com/4hiYCD0pJu

.@Synechron #Amsterdam recently donated the residual value of our IT equipment to Stichting Leergeld Amsterdam. The total amount was €2270!! Thanks to everyone who handed in their IT equipment! #TheNetherlands #CSR #MVO #GivingBackToSociety #ITdonations #SyneLife #OneSynechron pic.twitter.com/5WFCb59LxH

Levert jouw #communicatie iets waardevols op? De #mvo #whitepaper helpt het antwoord te vinden! reelle.nl/mvowijzer pic.twitter.com/gymEHn0vh1

Nederlands scoort hoogst met 11 financiële instellingen in 'Hall of Fame' die niet investeren in nucleaire wapens! duurzaam-beleggen.nl/2018/03/… #mvo #banken pic.twitter.com/gk2eo9YRil

De voorzitter van de voetbalbond is francofoon. Begreep hij de teksten van #damso niet? #KBVB #respect #MVO

Druk aan het filmen voor #mvo bij #Nieuwspoort in Den Haag #duurzaamregeerakkoord pic.twitter.com/WFB2p2vTcE

Congrats to @FrankvanOoijen: appointed as New Director General @SAIPlatform duurzaam-ondernemen.nl/frank-… #mvo pic.twitter.com/6uJLdMmhvA

Noors staatsfonds: ethisch beleggen kost 0,06% rendement per jaar volgens @NBIM rapport. Sinds 2006 heeft het fonds jaarlijks 0,06% aan rendement ingeleverd als gevolg van ‘ethische uitsluitingen’ duurzaam-beleggen.nl/2018/03/… #mvo #duurzaam #ESG pic.twitter.com/EWGZmgMfdY

2de voortgangsmeting Sustainable Development Goals (#SDGs) in NL @statistiekcbs: realiseren dichterbij gekomen maar niet op het gebied van #milieu, #klimaat, energie en ongelijkheid. NL zakt uit de EU-kopgroep qua broeikasgasintensiteit duurzaam-ondernemen.nl/cbs-du… #mvo #duurzaam pic.twitter.com/nu2H6cPY2V

John (21) heeft syndroom van Down, én een miljoenenbusiness in sokken #inspiratie #MVO lnkd.in/gGGX6vj lnkd.in/g3rQ2MV

#Werkpad is gespecialiseerd in werken met een auditieve, visuele of communicatieve beperking. Benieuwd wat @WerkpadBV voor jouw organisatie kan betekenen? #werkbegeleiding #MVO #quotumwet ow.ly/ay6930iNC8l pic.twitter.com/qRFx1eGwUE

@Jan_zegt @LianderNL @works_solar Dat mag - en kan - @LianderNL ongetwijfeld zelf intern doorspelen. Hoort gewoon bij hun #MVO taak, zou ik zeggen 😉