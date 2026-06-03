De Tweede Kamer heeft gisteren ingestemd met het wetsvoorstel voor het Digitaal Opkopersregister (DOR), inclusief belangrijke wijzigingen die kringlooporganisaties uitzonderen van de registratieplicht. Voor Branchevereniging Kringloop Nederland (BKN) betekent dit een grote doorbraak na jaren van inzet op dit dossier.

Het wetsvoorstel, officieel gericht op de verbetering van de bestrijding van heling, witwassen en vermogensdelicten, verplicht opkopers en handelaren om tweedehands goederen te registreren in het DOR. Dit moet het opsporen van gestolen goederen vergemakkelijken. Vanaf het begin heeft BKN begrip uitgesproken voor dit doel, maar tegelijkertijd gewezen op de beperkte relevantie voor kringlooporganisaties.

Erkenning voor maatschappelijke rol

De aangenomen voorstellen zorgen ervoor dat niet-commerciële kringlooporganisaties, zoals met een ANBI- of SBBI-status of het Keurmerk Kringloop Nederland, niet langer verplicht zijn om gratis verkregen goederen te registreren. “Dit is een enorme steun in de rug voor onze sector,” aldus Rachel Heijne. “De Kamer erkent hiermee dat kringlooporganisaties fundamenteel anders werken dan commerciële opkopers en geen relevante rol spelen in helingpraktijken.”

Evenwichtige wetgeving

Het wetsvoorstel blijft gericht op de bestrijding van heling en witwassen, maar maakt nu een duidelijk onderscheid tussen commerciële handel en maatschappelijke initiatieven. BKN is ook positief over de eerdere aanpassingen, zoals de beperking tot diefstalgevoelige goederen en de verlaging van administratieve lasten. Met deze uitzonderingen is er een beter evenwicht ontstaan tussen effectieve criminaliteitsbestrijding en werkbare regels voor de praktijk.

Focus op implementatie

BKN hoopt dat de Eerste Kamer snel de wet zal behandelen en hoopt op een positieve afronding. Na de behandeling in de Eerste Kamer zal de verdere uitwerking van de wet plaatsvinden, onder andere in lagere regelgeving. BKN blijft hierbij nauw betrokken voor zover dat mogelijk is. Het is belangrijk dat de gemaakte keuzes goed worden vertaald naar uitvoerbare regels. De organisatie blijft hierover in gesprek met het ministerie, zodat de praktijk goed blijft aansluiten bij de bedoeling van de wet.

Blik vooruit

Met deze uitkomst kan de kringloopsector zich blijven richten op haar kerntaken: hoogwaardig hergebruik en sociale werkgelegenheid. Heijne voegt toe: “Dit besluit geeft onze leden de ruimte om te blijven doen waar zij goed in zijn: bijdragen aan een circulaire én inclusieve samenleving.”