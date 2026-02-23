Gebiedscoöperatie Nieuwkoop en vier ontwikkelaars hebben een Green Deal getekend voor de ontwikkeling van zes zonnevelden bij bedrijventerrein De Olm in Nieuwkoop. De coöperatie heeft over de zes zonnevelden afspraken gemaakt met de bedrijven TPSolar, IX Zon, Lightsource bp en Novar.

Green Deal

In de Green Deal leggen de partijen hun samenwerking vast en spreken zij de intentie uit om de projecten gezamenlijk te realiseren, met oog voor ruimtelijke kwaliteit, biodiversiteit, maatschappelijke meerwaarde en lokaal eigendom. De overeenkomst sluit aan bij het in 2024 door de gemeenteraad vastgestelde Beleidskader Zonne-energie van de gemeente Nieuwkoop, waarin een gebiedsgerichte aanpak als uitgangspunt is opgenomen.

Gebiedsgerichte aanpak

De gebiedsgerichte aanpak heeft als doel om tot een zo goed mogelijke inpassing van de zonnevelden in de natuurlijke omgeving te komen. Daarbij wordt rekening gehouden met landschappelijke, ecologische en ruimtelijke opgaven in samenhang met de vereisten voor energieopwek.

Participatie

Omwonenden en andere belanghebbenden worden actief betrokken bij de ontwikkeling van de zonnevelden. Dit krijgt in de komende maanden vorm. Tijdens keukentafelgesprekken en informatieavonden kunnen geïnteresseerden meedenken en hun gedachten en ideeën delen met de ontwikkelaars.

Jan Dirven, voorzitter GCN: “We streven naar maximale betrokkenheid van de omgeving. We communiceren tijdig en transparant, luisteren naar wensen, ideeën en zorgen en nemen deze waar mogelijk mee in de planvorming. Én we streven naar 50% lokaal eigendom en zeggenschap, waarmee omwonenden en andere inwoners van de gemeente de mogelijkheid krijgen om ook financieel te participeren en mee te profiteren.”