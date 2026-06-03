Het vorige kabinet heeft de ondersteuning van de Green Deal Duurzame Zorg niet voortgezet. ‘Onbegrijpelijk’, vinden oud-zorgminister en WHO-kopstuk Ernst Kuipers, regeringsvertegenwoordiger circulaire economie Steven van Eijck en NKP-voorzitter Kees Vendrik. Zij roepen op tot een Future Deal Zorg.

Het is onbegrijpelijk dat het vorig kabinet de ondersteuning van de Green Deal Duurzame Zorg niet heeft voortgezet. Het remt de inzet af van de tienduizenden medewerkers die in de zorg aan de slag zijn om hun sector te verduurzamen. Bijvoorbeeld door de afvalberg te verkleinen of energie te besparen.

Dat deze sector dringend toe is aan verdere verduurzaming is evident. De impact op klimaat is groot; zeven procent van de Nederlandse broeikasgassen komt uit de zorg. Daar bovenop laat recent onderzoek zien dat klimaatverandering ook betekent dat we rekening moeten houden met nieuwe ziektes en pandemieën.

Drie kopstukken uit de gezondheidszorg, de circulaire economie en het klimaatbeleid, roepen het nieuwe kabinet daarom op juist nu deze aanjagende kracht van onderop met een Future Deal Zorg een nieuwe impuls te geven.

Stoppen onverstandig

“Gezien de uitdagingen en kansen waar de sector voor staat, zou het onverstandig zijn nu geen opvolging te geven aan de Green Deal”, schrijven oud-zorgminister en WHO-kopstuk Ernst Kuipers, Steven van Eijck, special regeringsvertegenwoordiger circulaire economie en Kees Vendrik, voorzitter van het Nationaal Klimaat Platform in een brief aan de verantwoordelijke bewindslieden minister Sterk van Langdurige Zorg, Jeugd en Sport, minister Hermans van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, minister Van Veldhoven van Klimaat en Groene Groei en staatssecretaris Bertram van Infrastructuur en Waterstaat. Zij pleiten in de brief voor een Future Deal Zorg. Daarin trekken overheid en sector samen op om de uitdagingen aan te pakken.

Bedreiging volksgezondheid

De ondersteuning van de verduurzaming van de zorgsector is om meerdere redenen van belang. Recent wezen de WHO, de Gezondheidsraad en de Wetenschappelijke Klimaatraad op de impact van klimaatverandering op de zorgsector en dat zij daar nog niet goed op voorbereid is.

“Klimaatverandering is een catastrofale bedreiging voor de volksgezondheid. Overheden en de sector hebben een gezamenlijke rol om zich hierop voor te bereiden”, stelt Ernst Kuipers.

Miljarden besparing

De gezondheidszorg is verantwoordelijk voor 13 procent van het grondstofgebruik, 4 procent van het afval en 7 procent van de nationale uitstoot van broeikasgassen. Ook daar is nog veel werk te verzetten. Verduurzaming van het grondstof- en materiaalgebruik vermindert de klimaatimpact van de sector, biedt nieuwe economische kansen en vermindert de afhankelijkheid van het buitenland.

“Door in te zetten op circulaire zorg kunnen aantoonbaar miljarden bespaard worden. Afval is grondstof. De geopolitieke onafhankelijkheid en het Nederlands verdienvermogen zijn gebaat bij een sterke inzet op de circulaire economie. Bovendien versterkt het onze internationale concurrentiepositie. Circulaire zorg is een No-brainer”, aldus Steven van Eijck.

Maatschappelijke realisatiekracht

De afgelopen jaren zijn in zorginstellingen honderden ‘Green Teams’ met daarin duizenden zorgprofessionals, succesvol aan de slag gegaan met concrete projecten.

“Deze beweging van onderop is een beproefd concept van maatschappelijke realisatiekracht. Duizenden professionals in de zorg zijn zo de bondgenoten van het Rijk. Ook het kabinet wil meer slagkracht en focus op de uitvoering van duurzame plannen. Dat ligt hier voor het oprapen. Geef met een Future Deal deze professionals de erkenning, de ruimte en ondersteuning die ze nodig hebben om meters te maken”, stelt Kees Vendrik.

De aflopende Green Deal Duurzame Zorg geeft juist nu aanleiding te versnellen en de goede praktijken op te schalen, volgens de schrijvers van de brief aan het kabinet. Met een nieuwe Future Deal Zorg, waarin de overheid samen met de sector optrekt, wint het aan kracht en groeit de effectiviteit. Onder regie van het kabinet kan hiermee een breed gedragen agenda worden ontwikkeld die de uitdagingen van de sector aanpakt en de kansen verzilvert.