Bedrijventerrein De Haven in Drachten wordt een duurzaam, energieneutraal en circulair gebied, klimaatbestendig en met een grote biodiversiteit. De Bedrijvenkring De Haven, Rabobank en gemeente Smallingerland hebben daarvoor de Green Deal De Haven gesloten. Zij willen zich, samen met Ynbusiness, inspannen om die doelen te halen.

Grootste bedrijventerrein van Drachten

De Haven is het grootste bedrijventerrein in Drachten met ruim 500 bedrijven en meer dan 10.000 werknemers. Het is toe aan een flinke opknapbeurt en de gezamenlijke ambitie is helder: De Haven moet zich ontwikkelen tot een innovatief, groen en economisch krachtig bedrijventerrein waar duurzaamheid en ondernemerschap hand in hand gaan. De focus van de Green Deal ligt op drie hoofdthema’s: circulaire economie, duurzame energie en klimaatadaptatie en biodiversiteit. Stuk voor stuk belangrijke pijlers uit het recent door de raad vastgestelde Gebiedsprogramma De Haven.

Samen werken aan verduurzaming

Door individuele én collectieve maatregelen willen de partijen energiebesparing versnellen, circulariteit stimuleren en het terrein beter bestand maken tegen klimaatverandering. Dat kan door de bedrijfsgebouwen te verduurzamen en het energieverbruik gezamenlijk te regelen. Ook willen de partijen zorgen dat de bedrijven circulair werken, dus met hergebruik van materialen. Waar dat kan, willen ze maatregelen op collectief niveau uitvoeren.

Wethouder Maria le Roy: “Met deze Green Deal zetten we een volgende stap in de revitalisatie van bedrijventerrein de Haven. Zo worden ondernemers ondersteund bij vraagstukken als netcongestie, vergroening en energiebesparing. Hiermee versterken we niet alleen de duurzaamheid, maar ook het economisch verdienvermogen van De Haven.”

Voorzitter van de Bedrijvenkring Henner de Vries benadrukte dat samenwerking tussen bedrijven onderling én met de overheid essentieel is. De ondertekening van de Green Deal versterkt dat gevoel alleen maar. “Na de lancering van het Ondernemersfonds en het Gebiedsplan De Haven is dit opnieuw een positieve ontwikkeling voor industrieterrein De Haven, waarin samenwerking centraal staat.”

Wim Nijp, Manager MKB Friese Rabobanken, is trots op het sluiten van de Green Deal. “Vanuit Rabobank wordt ingezet op een toekomstbestendige een duurzame leefomgeving. Met de Green Deal als instrument draagt Rabobank daar graag een steentje aan bij.”

De Green Deal loopt tot eind 2028. Dan moet een groot deel van de bedrijven aangesloten zijn op de Green Deal en structureel bezig zijn met verduurzaming.

Op de foto, gemaakt door Sieta Stel Fotografie, staan van links naar rechts: Wim Nijp, manager MKB Friesland, Maria le Roy, wethouder van de gemeente Smallingerland, en Henner de Vries, voorzitter van de Bedrijvenkring De Haven.