Garden Gourmet introduceert VUNA: de vegan tonijnvervanger

Garden Gourmet, onderdeel van Nestlé en het grootste vega-merk van Nederland, introduceert een 100% plantaardig alternatief voor het populairste visproduct van het land: tonijn. Uit onderzoek is gebleken dat VUNA ook echt naar tonijn smaakt. Deze tonijnvervanger wordt gemaakt op basis van erwteneiwitten en biedt nieuwe culinaire opties die passen binnen vrijwel iedere levensstijl. VUNA ligt vanaf vandaag in de schappen van Albert Heijn en is vanaf begin november is ook bij andere retailers (Picnic, Jumbo) verkrijgbaar.

Lekker én vegan

VUNA kan in iedere vegetarische of veganistische maaltijd worden gebruikt zonder concessies te hoeven doen op het gebied van smaak en textuur. Het smaakt naar echte tonijn en kan zowel koud in salades, als warm in bijvoorbeeld pastagerechten gebruikt worden. VUNA heeft slechts 7 ingrediënten (water, erwten-eiwitten, koolzaadolie, tarwe-gluten, aroma’s, citroenvezels en zout), is rijk aan eiwitten en heeft Nutri-Score B. Daarnaast is VUNA een bron van Omega-3 vetzuren omdat het per 100 gram en 100 kcal minimaal 0,3 gram Omega-3 vetzuren (ALA) bevat.

Een ocean-friendly keuze

Tonijn in blik is het meest gegeten visproduct in Nederland (3). Ondertussen groeit het bewustzijn rondom duurzaamheid, en inmiddels heeft 45 procent van de 18-plussers in Nederland een flexitarische levensstijl (4). Om hierin te voorzien biedt VUNA een nieuw ocean-friendly en plantaardig alternatief voor tonijn in blik, dat in hersluitbare, en eindeloos recyclebare glazen potten wordt verkocht. Het product is gemaakt op basis van erwteneiwitten afkomstig uit Europa.

‘We zien in de markt dat consumenten zich steeds bewuster zijn van duurzaamheid en dat er veel vraag is naar plantaardige alternatieven. We geloven dat smaak de doorslaggevende factor is voor dit segment. Bij Nestlé zijn we daarom voortdurend bezig met innovatie. Daar is dit product op basis van erwteneiwit een goed voorbeeld van: in slechts negen maanden hebben we dankzij een wetenschappelijke doorbraak een innovatief product gemaakt dat van meerwaarde kan zijn voor de consument en de wereld. Met slechts zeven ingrediënten hebben we de textuur, smaak en kleur van tonijn compromisloos weten na te maken’, vertelt Oliver Nussli, R&D Platform Lead Meat Alternatives bij Nestlé. “Plantenvezels zijn totaal anders dan de structuur van vis. De uitdaging lag erin om deze structuur zo goed mogelijk te benaderen. Ik vind dat we er goed in zijn geslaagd.”