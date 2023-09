Nederlandse start-up Full Circle Clothing brengt een nieuwe vorm van verduurzaming naar de fashionindustrie. Door middel van technologie biedt het organisaties realtime inzicht in de circulaire levenscyclus van personeelskleding. Daarmee zijn zij een van de spelers die voorop lopen om aan de Europese Green Deal wetgeving van 2030 te voldoen. De innovatie is aanleiding voor de Europese Unie om de start-up financieel te ondersteunen en heeft ertoe geleid dat Vodafone Business de start-up als Fit For the Future erkent.

Bedrijven en organisaties streven naar het behalen van diverse duurzaamheidsdoelstellingen, waar personeelskleding een belangrijk maar veelal vergeten onderdeel van is. Full Circle Clothing stelt organisaties en bedrijven in staat om zich duurzamer te kleden. De start-up ontwerpt kleding met het oog op circulariteit, geproduceerd in Europa en geleverd met een eigen, door derden geverifieerde Life Cycle Analysis, inclusief duurzaamheidsimpact gegevens. Het zorgde in 2022 voor een reductie van 79.000 kg aan CO2, 13.500.000 liter water en werd 1.800 kg katoen van afvalstortplaatsen weggehouden.

Technologie biedt inzicht in realtime kleding informatie

De start-up loopt voorop in de fashionindustrie door het trackingsysteem aan duurzaamheidsgegevens te innoveren van QR-codes naar NFC-tags. NFC staat voor Near Field Communication, dat realtime informatie van producten biedt. Samen met software management partner SERITAG ontwikkelt Full Circle Clothing een interface voor de nieuwe NFC-tags in de kleding, wat continu inzicht biedt in onder andere gegevens over de levenscyclus van het kledingstuk, de prijstransparantie, en het materiaalonderhoud. Naast de technologische ontwikkeling houdt Full Circle Clothing ook de circulariteit in stand door oude kledingstukken te recyclen.

Als onderdeel van de Green Deal wetgeving verplicht de Europese Commissie per 2030 dat ieder product voorzien is van een digitaal productpaspoort (DPP); duidelijke, gestructureerde en toegankelijke informatie over de milieu duurzaamheidskenmerken van producten. Dit geldt als onderdeel van de EU-strategie voor duurzaam textiel en ecodesign. Met de koppeling van een interface aan de NFC-tags voorziet Full Circle Clothing ieder kledingstuk van een digitaal productpaspoort en is het op gebied van circulariteit andere fashionpartijen voor.

Op duurzaamheidsmissie binnen fashionindustrie

Oprichters Max van Bree en Constantin Wahle ontvingen recent vanuit de Europese Unie een financiering om de interface voor de NFC-tags verder te ontwikkelen, en ontvingen als erkenning voor deze ontwikkelingen het Fit For the Future-certificaat van Vodafone Business. Mede-oprichter van Full Circle Clothing, Max van Bree: “Dit certificaat betekent dat wij in en naast de fashionindustrie gezien worden als onderneming die het verschil voor de toekomst maakt. De erkenning van Vodafone Business versterkt onze positie en geloofwaardigheid als start-up in de Nederlandse markt. We hopen hiermee extra klanten aan ons te kunnen binden en onze positieve impact op gebied van duurzaamheid binnen de industrie waar te maken.”

Vodafone Business ziet de duurzaamheidsmissie van Full Circle Clothing en de daarbij behorende ontwikkeling van inzicht door middel van NFC-tags als voorbeeld voor de juiste koers in de fashionindustrie. John van Vianen, Executive Director Zakelijke markt VodafoneZiggo: “Full Circle Clothing laat op gebied van technologie en duurzaamheid binnen de fashionindustrie zien dat het beter kan en moet. Hun ambities zien wij als een inspiratiebron voor anderen, niet alleen in de fashionsector, maar ook voor ondernemingen daarbuiten. Daarom ondersteunen wij hen graag met het Fit For the Future-certificaat.”