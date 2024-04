SaaS-startup Fynch Mobility heeft 1 miljoen euro aan financiering opgehaald om duurzame kilometers de nieuwe norm te maken. Het Utrechtse bedrijf helpt werkgevers bij het meten en reduceren van de CO 2 -uitstoot van personenmobiliteit, via het Fynch platform voor duurzame mobiliteit. Fynch Mobility verscheen eerder deze maand in de media met een beloningsmaatregel voor gedupeerde automobilisten tijdens de werkzaamheden op de A7, uitgevoerd in opdracht van Rijkswaterstaat.

Het in 2020 opgerichte Fynch Mobility is een impact-gedreven softwarebedrijf, dat organisaties realtime inzicht biedt in de CO 2 -uitstoot van personenmobiliteit met het Fynch platform. Het opgehaalde groeikapitaal van 1 miljoen, afkomstig van een consortium van business angels en een Europese subsidie, zal door de onderneming worden ingezet om het B2B-softwareplatform voor duurzame mobiliteit verder op te schalen. Het bedrijf werd in deze seed-funding ronde bijgestaan door Bas Scheele van Cardinalis Consulting. De doelstelling van Fynch Mobility is om in 2030 meer dan 10 miljoen mensen te motiveren richting duurzame en gezonde mobiliteit.

Compliance-as-a-Service

“Steeds meer organisaties ontdekken dat het goed regelen van mobiliteit zorgt voor kostenefficiëntie, aantrekkelijk werkgeverschap en CO 2 -reductie”, zegt Serge van den Berg, Co-Founder van Fynch Mobility. Medewerkers worden door Fynch beloond voor duurzaam gereisde kilometers en gebruiken de slimme mobiliteitsapp om hun reizen en thuiswerkdagen eenvoudig te administreren en te declareren. Het platform integreert naadloos in diverse HR- en ESG-softwareprogramma’s. Zo krijgen werkgevers realtime inzicht in de CO 2 -uitstoot van personenmobiliteit en wordt er gezorgd dat organisaties voldoen aan duurzaamheidswetgeving zoals CSRD en WPM.

Partnership

Fynch Mobility sloot begin 2024 een langjarig partnership met Alphabet Lease, een top 3-leasemaatschappij in Europa en onderdeel van BMW Group. Binnen deze samenwerking stelt Alphabet de techniek van Fynch beschikbaar aan hun klanten, onder de naam Carbon Tracker. “Door dit partnership zijn wij beter in staat om onze doelstelling voor 2030 te realiseren, het motiveren van 10 miljoen mensen voor duurzame en gezonde mobiliteit”, stelt Joris Smulders, Co-Founder van Fynch Mobility.

Inmiddels mag Fynch bedrijven als Rijkswaterstaat, BCD Travel, Censo Energy Services, Q-Park / P1, Volvo Group Netherlands en BMW Nederland tot de klantenkring rekenen.