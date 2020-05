FSC Nederland lanceert website voor bedrijven die bedrijven die willen investeren in bosbescherming of bosherstel

FSC Nederland heeft de nieuwe website ‘Investeer in bos‘ gelanceerd om bedrijven te informeren die willen investeren in bosbescherming of bosherstel. Ook toont de website bosprojecten die je als bedrijf kunt sponsoren. FSC biedt daarvoor verschillende mogelijkheden en ondersteunt bij de promotie.

In een tijd van enorme uitdagingen op het gebied van klimaat, biodiversiteit, schoon drinkwater en volksgezondheid wordt het belang van verantwoord bosbeheer steeds duidelijker. FSC-certificering waarborgt dat belangrijke diensten van het bos zoals CO₂-opslag en behoud van biodiversiteit in stand blijven. Daarnaast helpen we boseigenaren met het verbeteren van hun verdienmodel zodat bossen de waardering krijgen die ze verdienen. Steeds meer bedrijven zien het belang van het investeren in FSC-bosprojecten. Daarmee vergroten ze hun impact en dragen ze bij aan toekomstbestendige bossen.

Bosprojecten

Op de website vind je voorbeeldprojecten van FSC-gecertificeerde bossen over de hele wereld. Bijvoorbeeld de bossen in Mexico die onder beheer staan van lokale gemeenschappen. Deze bossen zijn uniek in hun rijke biodiversiteit, bijvoorbeeld leefgebied voor de jaguar, en de waterhuishouding waar de lokale bevolking nog generaties lang schoon drinkwater hoopt te vinden. FSC Nederland helpt bedrijven met het vinden van het juiste project. We kijken hierbij naar de locatie, dichtbij of verder weg in de tropen, het type bos en de impacts die het beste aansluiten bij de organisatie. We hebben bijvoorbeeld al Beautiful Cups gelinkt aan een bosproject in Tanzania. Robert Wolff (CEO Beautiful Cups) vertelt: “Door het internationaliseren van Beautiful Cups in Europa kwam er ruimte voor het ondersteunen van een nieuw project. Met FSC is de keuze gemaakt voor ‘Mpingo’ uit Tanzania. Mpingo ondersteunt 40 dorpen in Tanzania met verantwoord bosbeheer. Nu helpen wij deze dorpen met het planten van bomen, en dragen we zo bij aan nieuwe kansen voor het bos en voor de lokale bevolking.”

Ondersteunen bij promotie

Wanneer een project is gekozen, helpen wij het bedrijf met de promotie. We werken samen aan een promotiestrategie en besteden hier aandacht aan via onze communicatiekanalen. Samen met de Unie van Bosgroepen en VolkerWessels promoten wij bijvoorbeeld klimaatslim bosbeheer in Nederland. “Door bij te dragen aan klimaatslim bosbeheer zijn we betrokken bij duurzame producten van hout in Nederland en het vastleggen van CO2, daardoor dragen we daadwerkelijk bij aan een gezondere, duurzame leefomgeving”. Aldus Lars van der Meulen, Directeur CSR, VolkerWessels.