Op 16 oktober 2024 vond tijdens de feestelijke opening van de Total Value fabriek van Yespers de ondertekening plaats van het eerste Valueship. Dit initiatief, ondersteund door FruitMasters, Yespers, Compass/Eurest en Rabobank, markeert het begin van een innovatieve manier van samenwerken binnen de voedselketen. Maatschappelijke waardecreatie en duurzaamheid staan centraal in deze samenwerking, waarbij iedere partner vanuit zijn eigen rol bijdraagt om samen maatschappelijke kosten te verlagen en positieve impact te vergroten.

Gezamenlijke maatschappelijke doelen

Het Valueship draait om samenwerking tussen verschillende partijen in de keten, elk met een eigen, essentiële rol. De fruittelers van FruitMasters leveren het fruit dat door Yespers wordt verwerkt tot waardevolle producten, waarbij verspilling minimaal is. Compass/Eurest neemt een stap verder door deze producten niet alleen te serveren in de bedrijfsrestaurants van Rabobank, maar ook door hun gasten bewust te maken van duurzame keuzes in de keuken. Dit helpt hen bij te dragen aan een gezonder en duurzamer voedselsysteem. Rabobank vervult hierin een dubbele rol als zowel afnemerals facilitator. Met hun kennis en netwerk helpen ze verduurzaming en maatschappelijke impact in de keten te bevorderen. De Total Value fabriek van Yespers illustreert hoe waarde behouden kan blijven binnen de keten. Door de volledige benutting van grondstoffen creëert de fabriek extra inclusieve werkgelegenheid. Dit sluit naadloos aan op de bredere doelstellingen van het Valueship.

Samen werken aan duurzame impact

Het Valueship laat zien dat samenwerking en onderlinge afhankelijkheid binnen de keten cruciaal zijn om maatschappelijke kosten te verlagen en een duurzamer voedselsysteem te ontwikkelen. In plaats van te concurreren op inkooprijs, richten de ketenpartners zich op gedeelde maatschappelijke doelstellingen en innoveren zij op het gebied van ketenbeheer, producten en communicatie. Dit model biedt daarnaast een antwoord op de groeiende verplichtingen onder de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), wat ketenpartners in staat stelt hun ecologische en maatschappelijke impact beter te rapporteren en te verbeteren.

Oproep aan andere partners in de voedselketen

Het succes van dit eerste Valueship toont aan dat ketensamenwerking echte waarde kan creëren. De ondertekenaars roepen andere ketenpartners op om zich aan te sluiten bij dit initiatief of zelf een Valueship te starten. Door samen te werken aan de verlaging van maatschappelijke kosten en het vergroten van positieve impact, kunnen we gezamenlijk bouwen aan een toekomstbestendig voedselsysteem.

Stefan Baecke, oprichter van Yespers: “Het Valueship laat zien hoe ketensamenwerking maatschappelijke waarde kan creëren. We zijn allemaal afhankelijk van elkaar om dit succes te bereiken. Iedere partner in deze keten levert een unieke bijdrage en samen realiseren we meer dan we afzonderlijk zouden kunnen. Dit is pas het begin van een beweging naar echte waardecreatie en is een kans voor zowel de keten als de individuele ketenpartners.”

Adriaan Vis, CEO FruitMasters: “Als coöperatie leveren onze telers al generaties lang fruit aan sap- en conservenfabrieken. Pioniers zoals Yespers creëren echter nieuwe kansen door innovatieve producten en toepassingen te ontwikkelen die zelfs reststromen omzetten in voeding geschikt voor menselijke consumptie. In tijden van stijgende kosten biedt dit toekomstperspectief. De teeltkosten van een eersteklas appel zijn immers net zo hoog als die van een appel met een deukje terwijl de opbrengsten niet in verhouding staan. Alles van een vrucht heeft waarde, je moet het er alleen zelf uit persen.”

David Romo Ramos, Eurest/Compass: “Bij Eurest@Rabobank werken we samen met Rabobank aan slimme voedselketens die een duurzame toekomst ondersteunen. Door samen te werken binnen de keten en te kiezen voor circulaire productie kunnen we de positie van fruittelers versterken en bijdragen aan een gezonder voedselsysteem. Innovaties zoals die van Yespers helpen ons om een positieve impact te maken – van producent tot consument.”

Remon Blok, Rabobank: “Samenwerking in de keten en circulair produceren/verwerken zijn twee belangrijke pijlers in onze visie. Ik geloof in de oplossing van Yespers omdat ik dit zie als een belangrijk middel om de positie van de fruittelers in de waardeketen te verbeteren en het bijdraagt aan een gezonder en duurzamer voedselsysteem.”

Opening Total Value Fabriek

De feestelijke opening werd ingeleid door een interactieve paneldiscussie onder leiding van Gerda Verburg, de nieuwe voorzitter van Samen tegen Voedselverspilling en voormalig minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. In de sessie ‘De Kracht van Waarde’ deelden betrokken panelleden hun visie op de kansen en uitdagingen die de transitie naar een duurzame en inclusieve economie met zich meebrengt.

Saskia Bruines (Wethouder Financiën, Cultuur en Economische Ontwikkeling, Gemeente Den Haag), Michel Scholte (Co-founder Impact Institute en True Price) en Alex Datema (Directeur Food & Agri Nederland, Rabobank) gaven hun inzichten over maatschappelijke waardecreatie binnen de keten.

Na de paneldiscussie verrichtte Arjen Kapteijns, Wethouder Energietransitie, Mobiliteit en Grondstoffen, de officiële opening van de Total Value fabriek.

In aanwezigheid van het publiek ondertekenden FruitMasters, Yespers, Compass/Eurest en Rabobank vervolgens het eerste Valueship, waarmee zij een belangrijke stap zetten in ketensamenwerking waarin economische, maatschappelijke en ecologische doelen hand in hand gaan.

Foto: vlnr Adriaan Vis, Stefan Baecke, Remon Blok en David Romo Ramos) (foto credit: Nick Roodenrijs namens REimagination)