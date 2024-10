La Farga, ProRail, Strukton Rail en Railtech BV hebben een baanbrekende overeenkomst bereikt voor de ’s werelds eerste bovenleiding van 100% gerecycled koper. De installatie zal plaatsvinden in Nederland en moet tot een CO2-reductie van 92% leiden. Deze historische overeenkomst markeert een nieuwe mijlpaal in de duurzame ontwikkeling van het spoorvervoer. Met de eerste bovenleiding van Genius koper, een 100% gerecycled materiaal, zetten La Farga, ProRail, Strukton Rail en Railtech BV een grote stap in de reductie van de CO2-uitstoot.

Samenwerking Europa

Dit innovatieve initiatief illustreert de goede samenwerking in Europa, waarbij elke partner zijn eigen expertise en ervaring inbrengt om samen het spoorsysteem te verduurzamen. De overeenkomst is tijdens de InnoTrans 2024, de vooraanstaande internationale railvakbeurs in Berlijn, tot stand gekomen. Het initiatief bestendigt de gezamenlijke waarde en positieve impact van de betrokken partijen.

100% Gerecycled koper

La Farga, gevestigd in Spanje, is wereldleider op het gebied van koperrecyclingtechnologie. Het bedrijf heeft het duurzame Genius ontwikkeld. Deze baanbrekende technologie maakt gebruik van een innovatief en uniek proces voor de productie van bovenleidingsystemen van 100% gerecycled koper. Met Genius behoudt het koper dezelfde mechanische en elektrische eigenschappen als conventioneel materiaal. Dankzij deze ontwikkeling wordt de CO2-uitstoot sterk gereduceerd. Het benadrukt de cruciale rol van hergebruik van materialen in de ontwikkeling naar een circulaire economie.

Spoorbeheerder ProRail heeft een doorslaggevende rol gespeeld in de planning en implementatie van dit project. Als leidende partij in de transitie naar een groenere spoorinfra, integreert ProRail deze geavanceerde technologie in het Nederlandse spoorsysteem. ProRail bevestigt hiermee zijn wil om de milieu-impact van transport te reduceren.

Installatie

Strukton Rail, specialist in spoorbouw en -onderhoud, zal het bovenleidingsysteem monteren. Strukton zorgt er met zijn technische ervaring en kennis van spoornetwerken voor dat de installatie veilig en efficiënt zal plaatsvinden. Zo draagt Strukton bij aan een methode van elektrificatie met minimale milieu-impact.

Railtech BV, in Nederland leidend in technologische oplossingen voor de spoorsector, levert de essentiële diensten voor de succesvolle installatie van de nieuwe Genius bovenleiding. De expertise van Railtech in de integratie van innovatieve en duurzame oplossingen is belangrijk om dit baanbrekende project niet alleen haalbaar te maken, maar ook als blauwdruk voor de toekomstige installaties in Europa en daarbuiten.

Reductie CO2-uitstoot spoorvervoer

De samenwerking onderstreept de commitment van Europa voor duurzaamheid en laat zien hoe de samensmelting van kennis en ervaring tot vooruitgang kan leiden naar een duurzame toekomst. Elektrificatie van het spoor is een belangrijke pijler in de strijd tegen klimaatverandering. Deze baanbrekende overeenkomst tussen La Farga, ProRail, Strukton Rail en Railtech BV is een essentiële stap naar de reductie van de CO2-uitstoot in het spoorvervoer.

Met dit project versterken Nederland en Europa hun leidende rol in de transitie naar een duurzamere infrastructuur. Daarmee maken zij de weg vrij voor toekomstige milieuvriendelijke elektrificatie-initiatieven.