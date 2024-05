De Zweedse werkkledingfabrikant Fristads lanceert een compleet nieuwe werkkledingcollectie, speciaal ontworpen om te voldoen aan de vraag van klanten buiten Scandinavië en tegen een aantrekkelijke prijs. Het Forsbo-concept bestaat uit kledingstukken met een strak ontwerp en eigentijdse pasvorm, die profilering makkelijker maken. De meeste kledingstukken in het concept zullen een Environmental Product Declaration (EPD) krijgen en zijn milieubewust ontwikkeld om zo de impact op het milieu te minimaliseren.

“Het Forsbo-concept is ontwikkeld om te voldoen aan de toegenomen vraag van klanten buiten Scandinavië. Het strakke ontwerp, de eigentijdse pasvorm en de kleurselectie maken het de perfecte keuze voor bedrijven in veel verschillende beroepen waar uniforme werkkleding belangrijk is voor de teamspirit,” zegt Lena Bay Højland, Product Director bij Fristads.

Werkkleding met heel veel mogelijkheden



De kleding van Forsbo is verkrijgbaar in verschillende kleuren en alle kleding is goedgekeurd voor de industriële wasserij. De broeken en jacks kunnen eenvoudig gecombineerd worden om een unieke en uniforme look te creëren, en alle kledingstukken zijn ontworpen om makkelijk te kunnen profileren.

“De kleding is gemaakt van lichtgewicht materiaal met mechanische stretch en stretchdetails in de taille en is bijzonder geschikt voor werkzaamheden binnen zoals in de industriële productie, voor monteurs in de bouwsector of voor servicemedewerkers. Daarom zijn de kledingstukken ook metaalvrij om krassen te voorkomen. Alle kleding heeft bovendien UV-bescherming en is OEKO-Tex® gecertificeerd,” zegt Lena Bay Højland, Product Director bij Fristads.

Steeds meer duurzame werkkleding



Fristads werkt al jaren aan het updaten van het assortiment om milieuvriendelijker te worden. In 2019 lanceerden ze de eerste kledingstukken in de sector met een Environmental Product Declaration (EPD) en sindsdien zijn ze ook overgegaan op milieuvriendelijkere materialen voor verschillende van hun bestsellers om zo hun impact op het klimaat te verkleinen.

“Ons doel is om onze impact op het milieu voor 2030 met 50 procent te verminderen en het werken met zo’n transparant instrument als het EPD geeft ons goede inzichten in hoe we duurzamere werkkleding kunnen ontwikkelen, zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit of de veiligheid van de gebruiker. Goede werkkleding moet mensen beschermen, maar niet ten koste van het milieu”, zegt Lena Bay Højland, Product Director bij Fristads.