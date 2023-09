Circulariteit is de heilige graal van duurzame kledingproductie en door het creëren van een nieuwe wereldwijde recyclinginfrastructuur heeft de Zweedse fabrikant van werkkleding Fristads onlangs een grote stap voorwaarts gezet in de richting van dit doel. Door het nieuwe recyclingproces zal Fristads de hoeveelheid afval minimaliseren, het gebruik van nieuwe materialen verminderen en de kringloop van hun productie helpen sluiten. Het geeft Fristads ook een goede uitgangspositie om te voldoen aan de eisen van de aankomende EPR-wetgeving (Extended Producer Responsibility) voor kleding.

“We werken al jaren aan het verminderen van de milieu-impact van onze productie, maar we erkennen ook de behoefte aan innovatieve ‘close-the-loop’-oplossingen nadat het kledingstuk aan het einde van zijn levensduur is gekomen. Ons nieuwe recyclingproces zal helpen dat stukje van de puzzel op te lossen en zorgt ervoor dat we onze voorsprong behouden als het gaat om de leiding nemen in de werkkledingindustrie op het gebied van duurzaamheid,” aldus Anne Nilsson, Director Marketing & Sustainability bij Fristads.

Deze recyclinginfrastructuur is het geesteskind van het Benelux-kantoor van Fristads, dat samen met een aantal van hun grote klanten voorop heeft gelopen bij het ontwikkelen van succesvolle circulaire oplossingen. Vorig jaar werd een in Nederland ontwikkeld recyclingproces gecertificeerd, waardoor Fristads de eerste kledingproducent in de regio is die de traceerbaarheid van gerecyclede grondstoffen met een gesloten kringloop kan garanderen. Het Nederlandse model zal nu dienen als blauwdruk voor het implementeren en opschalen van recycling op alle markten van Fristads.

Veel verschillende toepassingen voor afgedankte kleding

Zodra de nieuwe infrastructuur er is, zal Fristads via haar lokale recyclingpartners gebruikte kleding bij klanten ophalen en deze naar een recyclingfabriek brengen, waar ze gesorteerd zullen worden op basis van hun staat. Op basis van de resultaten van het Nederlandse model schat Fristads dat 2% van de werkkleding verwerkt zal worden tot vezels voor garen dat gebruikt kan worden om nieuwe kleding te maken, een cijfer dat in de komende jaren zal groeien tot 5-10%. Ongeveer 80% zal op andere manieren worden gerecycled, bijvoorbeeld voor het maken van vulling voor auto-interieurs en materiaal voor de bouw. De rest bestaat uit kleding die te vuil is om gerecycled te worden en zal worden gebruikt als brandstof voor energie.

Elke klant kan eenvoudig toegang krijgen tot alle gegevens over de hoeveelheid ingezamelde kleding, hoe deze is hergebruikt en de hoeveelheid CO2 en water die het proces heeft bespaard. Deze gegevens geven Fristads’ klanten tastbare statistieken over hun resultaten op milieugebied, die zowel in hun duurzaamheidsrapportage als naar de eindgebruiker gecommuniceerd kunnen worden.

“De recyclingindustrie wordt steeds beter in het verwerken van textielafval, wat nodig is om de impact van kleding op het milieu te verminderen. We zijn blij dat we ons steentje kunnen bijdragen door in Nederland een goede retourstroom te creëren die we stap voor stap in al onze markten zullen uitrollen,” aldus Hugo Vedder, Product Specialist bij Fristads Benelux. “Een van de uitdagingen bij het opzetten van een recyclinginfrastructuur is dat onze markten zich in verschillende stadia bevinden van de implementatie van EU-wetgeving over uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voor textiel, maar met ons nieuwe proces zijn we goed voorbereid om aan de eisen te voldoen.”

Over EPR

De EPR-wetgeving verschuift de financiële en logistieke verantwoordelijkheid voor het beheer van afgedankt textiel van gemeenten naar fabrikanten, importeurs en wederverkopers van kleding. Frankrijk was het eerste Europese land dat EPR voor kleding implementeerde in 2007, maar nieuwe wetgeving is in behandeling in verschillende andere landen, waaronder Zweden, Nederland en Finland, evenals in de EU.