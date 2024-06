Quatt introduceert op 4 juni zijn plannen voor Quatt Chill, een gepatenteerd aircosysteem dat eenvoudig kan worden aangesloten op de radiator en samenwerkt met de warmtepomp. Met het nieuwe product kunnen woningen op een duurzame en effectieve manier worden gekoeld. Quatt is het eerste bedrijf ter wereld dat een koelsysteem heeft ontwikkeld dat warmte afvoert via de cv-leidingen en zodanig opslaat in een batterij dat het de volgende ochtend gebruikt kan worden voor het douchen of de afwas.

Steeds warmere zomers in Nederland

“De zomers in Nederland worden steeds warmer en de vraag naar koeling groeit”, zegt Marijn Flipse, CEO en oprichter van Quatt. “Normale airco’s zijn vaak vervuilend en lelijk, omdat er een extra buitenunit en leidingwerk naar alle kamers nodig is. Conventionele warmtepompen kunnen niet of zeer beperkt koelen. Om dit probleem op te lossen hebben onze engineers Quatt Chill ontwikkeld, een product dat samenwerkt met de warmtepomp. Het functioneert als een airco waarmee iedere kamer in huis afzonderlijk ijskoud gekoeld kan worden. Bijzonder is dat de warme lucht in het apparaat wordt omgezet in lauwwarm water dat via de cv-leidingen wordt afgevoerd naar onze warmtepomp of warmtebatterij. In dat laatste geval kan de warmte later weer gebruikt worden voor bijvoorbeeld het douchen of afwassen met warm water. Zo maken wij duurzaam koelen mogelijk.”

Patent aangevraagd

Quatt heeft een primeur met het afvoeren van de warmte via de cv-leidingen naar de warmtepomp en heeft op deze innovatie patent aangevraagd. “Nagenoeg iedere warmtepomp kan technisch gezien koelen, maar radiatoren in Nederlandse huizen zijn hier niet op gebouwd”, aldus Flipse. “Er ontstaat condensatie als radiatoren worden gekoeld met een normale warmtepomp. Je kunt het vergelijken met een koud blikje dat je uit de koelkast pakt. Door condensatie ontstaat al snel een plas water onder de radiator. Dit probleem hebben wij opgelost door ervoor te zorgen dat de temperatuur van het water in het cv-systeem nooit onder het dauwpunt komt, het punt waarop condensatie ontstaat.”

“De klant hoeft ons product alleen maar in de radiator te klikken met een connectie die wij voor de klant maken”, vervolgt Flipse. “Omdat Quatt Chill gebruikmaakt van de bestaande infrastructuur van het verwarmingssysteem zijn er ook geen extra buitenunits, leidingen of aanpassingen aan de woning nodig.”

Eén systeem om te verwarmen en koelen

Quatt Chill heeft het formaat van een bijzettafel en biedt voldoende kracht om een gemiddelde huiskamer te koelen. Het apparaat is onderdeel van het ecosysteem van Quatt, dat al een slimme hybride warmtepomp heeft en vanaf komende winter ook is te upgraden naar een volledig elektrisch systeem.” Flipse: “We zorgen zo voor één systeem waarmee huiseigenaren ’s winters duurzaam iedere kamer in hun huis afzonderlijk kunnen verwarmen en ’s zomers ook duurzaam kunnen koelen. Via een app kan eenvoudig de temperatuur worden ingesteld en het verbruik worden ingezien.”

Quatt Chill kan bij lage temperaturen ook gebruikt worden om een ruimte zeer snel te verwarmen. “Stel, je werkkamer bevindt zich op zolder”, zegt Flipse. “In de zomer kan het daar erg warm worden en is er behoefte aan verkoeling. Maar ’s winters is het kouder. Als je niet de hele dag de kachel aan wil zetten, kun je Chill ook zo instellen dat het de kamer binnen vijf minuten verwarmt.” Quatt Chill is vanaf de lente van 2025 leverbaar.

Over Quatt

Quatt is een Amsterdamse scale-up in slimme warmtepompen. Het bedrijf ontwikkelt, produceert en installeert Quatt Hybrid, een hybride warmtepomp aangestuurd door slimme software. Quatt is marktleider in Nederland op het gebied van hybride warmtepompen. Het onderscheidt zich door het design van de warmtepomp, de beste terugverdientijd en het gebruik van AI en software. Het snelgroeiende bedrijf heeft circa 160 medewerkers. Quatt is in 2021 opgericht door de broers Marijn en Bas Flipse. Zij hebben zich ten doel gesteld om in 2030 3 miljoen warmtepompen te hebben geïnstalleerd.