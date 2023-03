De Nederlandse scaleup Eveon is hard bezig om de markt voor gebruikte zeecontainers internationaal via een e-commerce platform te ontsluiten. Na Duitsland (2020), de Verenigde Staten (2021) en Canada (2022) is Eveon vanaf vandaag ook actief in thuisland Nederland. België volgt snel. Plan is om de komende jaren verder uit te rollen naar tientallen landen. Doel is om meer gebruikte zeecontainers de weg te laten vinden naar een tweede leven. Dat levert een enorme CO2-reductie op.

Eveon is wereldwijd de enige volledig digitale speler zonder traditionele verkooporganisatie die zich louter toelegt op gebruikte containers en vanuit duurzaamheidoverwegingen bewust geen nieuwe containers aanbiedt. Als eerste berekende én publiceert Eveon nu wat de CO2-uitstoot is van de productie van één nieuwe zeecontainer. Dat is 12.000 kg CO2. Dat staat ongeveer gelijk aan de CO2-uitstoot van acht keer deze container op een vrachtwagen van Rotterdam naar Rome rijden. Deze berekening werd in opdracht van Eveon gemaakt door de experts van Climate Neutral Group. Dit internationaal bekende CO2-reductie adviesbureau werd ingeschakeld omdat nergens iets te vinden is over deze footprint.

Aad Storm, oprichter en CEO van Eveon: “De containermarkt is niet transparant dus wilden we zelf die footprint gaan onderzoeken. De Climate Neutral Group kan dat als de beste. Wij maken nu als eerste die CO2-footprint van 12.000 kg per nieuw geproduceerde container bekend. Voor ons was deze uitkomst reden om al in 2021 resoluut te stoppen met de verkoop van nieuwe containers en helemaal voor de duurzame inzet van gebruikte containers te gaan. Dat was financieel gezien een stevige aderlating voor ons als nog jong bedrijf want 40% van de verkopen in het eerste half jaar na lancering in Duitsland waren nieuwe containers. Het is onze missie om de keuze voor gebruikte containers in deze markt zo transparant en toegankelijk mogelijk te maken.”

Levering vanuit bijna 50 steden in 5 landen

Na de eerste succesvolle lanceringen in Duitsland, de Verenigde Staten en Canada gaat de Nederlandse scaleup uit Rotterdam nu dus ook van start in het thuisland. In de Verenigde Staten heeft Eveon in augustus 2022 een kantoor geopend in Charleston, South Carolina. Een bij Eveon gekochte container kan op locatie worden afgeleverd of opgehaald worden bij een depot. In de Verenigde Staten heeft Eveon in 40 steden voorraden ter beschikking waaronder in New York, Los Angeles, en Chicago. In Canada in Montreal, Toronto en Vancouver. En in Duitsland in Hamburg, Bremen en Stuttgart. In Nederland zijn voorraden beschikbaar in Rotterdam en binnenkort in België in Antwerpen.

Jaarlijks 8 miljard kg CO2-uitstoot

Met de 12.000 kg CO2-footprint per nieuw geproduceerde container heeft Eveon ook een schatting kunnen maken wat er aan CO2-footprint te besparen is als bij de aanschaf van een container voor gebruik op land, niet een nieuwe maar een gebruikte wordt aangeschaft. Naar schatting worden jaarlijks tussen 3 en 6 miljoen nieuwe zeecontainers geproduceerd. 13 tot 18% daarvan wordt niet gebruikt op zee. Grof geschat kun je wel zeggen dat er jaarlijks gemiddeld zo’n 735.000 nieuw geproduceerde zeecontainers worden gekocht voor opslag- en transportdoeleinden op land. Die je niet hoeft te produceren als je in plaats daarvan gebruikte containers aanschaft. Dat komt neer op ongeveer 8 miljard kg CO2-uitstoot minder.