FOOVERAGE Next Dairy Co en De Nieuwe Melkboer breiden het foodservice-assortiment uit met een landelijke primeur: de eerste 100% in Nederland geproduceerde plantaardige kwark. Hiermee spelen zij in op de stijgende vraag naar gezonde en duurzame alternatieven.

Het product is per direct leverbaar in een efficiënte 3 kg grootverpakking via groothandels als Sligro en Bidfood.

Duurzamere menu-optie met lagere impact

De introductie speelt in op de huidige transitie naar duurzamere alternatieven binnen de foodservice. Grote spelers zoals Compass Group, Albron, Hutten en Vitam, evenals ziekenhuizen en hotelketens, starten direct met de landelijke opname van deze kwark in hun assortiment.

“Met deze lancering kunnen we de transitie in het foodservicekanaal naar kwalitatieve en smaakvolle plantaardige eiwitten aanzienlijk versnellen.”

— Rogier de Jong, Co-Founder van FOOVERAGE Next Dairy Co.

Lokale herkomst en de ‘No-Waste’ boon

De nieuwe plantaardige kwark wordt gemaakt van sojabonen uit Enschede via een korte, 100% natuurlijke keten. Dankzij een innovatief ‘no-waste’ proces blijven alle vezels behouden en ontstaan er geen reststromen. Dit zorgt voor een minimale ecologische voetafdruk en een superieure, dikke structuur die breed inzetbaar is.

Volwaardig alternatief binnen de Schijf van Vijf

Met 5 gram eiwit per 100 gram en zonder toegevoegde suikers is deze innovatie Schijf van Vijf-proof. Dit maakt het product ideaal voor zorginstellingen, bedrijfsrestaurants en

cateraars die gezonde keuzes centraal stellen. “We zijn erg trots op deze nieuwe plantaardige kwark. Het is een hoogwaardige keuze voor de brede markt die uitblinkt in smaak, structuur en maximale voedingswaarde. We kunnen niet wachten om heel foodservice-Nederland hiermee kennis te laten maken.”

— Tom Grobben, Co-Founder van De Nieuwe Melkboer

Uitgebreid getest door professionals

Tijdens vakbeurzen zoals de Horecava en Zorg & Food beoordeelden chefs, diëtisten en gebruikers het product zeer positief op textuur, pure smaak en brede inzetbaarheid.

Zelfs reguliere zuivelgebruikers reageerden opvallend positief.

Over FOOVERAGE & De Nieuwe Melkboer

FOOVERAGE Next Dairy Co is een innovatieve food start-up die zich richt op het bouwen en distribueren van onderscheidende zuivelmerken voor de wholesale-, catering- en horecamarkt.

De Nieuwe Melkboer maakt de keten van plantaardige zuivel korter en duurzamer via lokaal geteelde Nederlandse bonen en circulaire productietechnieken zonder reststromen.