Foodvalley kondigt de lancering aan van het UPcycled4Food-initiatief, met als doel de transitie naar een meer circulair en duurzaam voedselsysteem te versnellen. Het initiatief, gefinancierd door de Laudes Foundation, richt zich op het stimuleren van de marktvraag en het begeleiden van foodserviceproviders, retailers en fabrikanten bij het verkrijgen, produceren en verkopen van upcycled producten.

De ambitie voor UPcycled4Food werd voor het eerst gepresenteerd in juni vorig jaar tijdens de Halving Food Waste in Europe-conferentie. Sindsdien heeft het brede steun gekregen vanuit de hele voedselwaardeketen – waaronder retailers, foodserviceproviders, fabrikanten en talloze innovators uit de Foodvalley Upcycling Community. Deze samenwerking garandeert een sterke betrokkenheid van de industrie en een gedeelde inzet voor de ontwikkeling van schaalbare oplossingen in de gehele waardeketen om voedselverspilling te verminderen door middel van upcycling.

“Door precompetitief samen te werken in de gehele waardeketen, kunnen we de grootste barrière voor het bevorderen van upcycled food-innovaties aanpakken: het gebrek aan een duidelijke waardepropositie voor retailers en foodserviceproviders. We zijn enthousiast om dat te veranderen en circulaire oplossingen toegankelijker, schaalbaarder en gangbaarder te maken voor belangrijke spelers in de agrofoodsector.” – Caroline Duivenvoorden, Programmamanager Circulaire Agrofood bij Foodvalley.

In fase 1 richt het initiatief zich op twee productcategorieën: Bakkerij & Zoetwaren en Vlees- & Zuivelalternatieven. In deze fase ontwikkelen we voorbeeldproducten. Dit zijn realistische maar fictieve voedingsmiddelen gemaakt met zowel upcycled als reguliere (ook wel virgin) ingrediënten. In fase 2 worden deze gebruikt om impactbeoordelingen uit te voeren om te zien hoe ze scoren op duurzaamheid, gezondheid en economie in vergelijking met het virgin alternatief. Door deze voorbeeldrecepten als referentiepunten te gebruiken voor alle actoren in de waardeketen, kunnen we een duidelijke en neutrale standaard bieden voor de evaluatie van vergelijkbare, daadwerkelijk upcycled producten die op de markt komen. Dit helpt kopers en producenten de potentiële impact van nieuwe producten binnen elke categorie te begrijpen. Retailers kunnen op hun beurt deze betrouwbare basislijn gebruiken om de waarde van upcycled producten te beoordelen en te bepalen waar ze het beste in het schap passen.

Het hoofddoel van dit initiatief is om upcycled voedsel en ingrediënten de nieuwe norm te maken, waardoor voedselverlies en -verspilling worden verminderd en tegelijkertijd wordt bijgedragen aan een meer circulair voedselsysteem.

Caroline voegt toe: “We nodigen partners uit die geïnteresseerd zijn om bij te dragen aan de eerste fase van het UPcycled4Food-initiatief, evenals partners die een sleutelrol kunnen spelen bij het mogelijk maken of ondersteunen van fase 2, waarin de werkelijke impact van representatieve upcycled food-producten zal worden aangetoond en gevalideerd.”

Foto bovenaan: Marnix Klooster

De lancering van het iniatief