Nederland heeft een sterk, innovatief en internationaal toonaangevend agrofoodsysteem. Tegelijkertijd heeft de manier waarop we nu voedsel produceren grote gevolgen voor bodem, water, klimaat, natuur, dierenwelzijn en landschap. Daarom is een systeemverandering nodig, aldus Rabobank. De bank presenteert een geactualiseerde Agrofoodvisie 2040 nu er een nieuw kabinet zit en stilaan duidelijk is waar Den Haag heen wil.

Doel van deze verandering is een voedselsysteem dat opereert binnen de grenzen van de planeet. Dat kan alleen ontstaan als de maatschappelijke waarde van een duurzaam voedselsysteem wordt erkend, gewaardeerd en beloond. Die waarde noemen we True Value. In deze visie lees je hoe Rabobank als coöperatieve en maatschappelijk betrokken bank met wortels in de agrarische sector deze stap naar een true value-aanpak wil helpen vormgeven. Dat kunnen we niet alleen: daarvoor dragen alle partijen in de keten verantwoordelijkheid.

Deze vernieuwde visie bouwt voort op onze editie uit 2023, maar gaat een stap verder. We hebben nieuwe inzichten uit de sector en de actualiteit meegenomen. Waar we eerder de contouren schetsten van een toekomstbestendig voedselsysteem met True Value, verdiepen en verbreden we nu deze koers. Daarmee vormt deze visie een logisch vervolg én een versterking van de richting die Rabobank eerder heeft ingezet.

De visie samengevat

De Nederlandse agrofoodsector draagt substantieel bij aan brede welvaart, met positieve effecten op gezondheid, voedselzekerheid, strategische autonomie, werkgelegenheid, inkomen, leefomgeving en cultuur.

Maar er is ook een andere kant. De manier waarop we nu voedsel produceren heeft grote gevolgen voor de bodem, het water, het klimaat, de natuur, het dierenwelzijn en het landschap. Daarom is een structurele omslag nodig naar een duurzame en volhoudbare manier van produceren die de aarde aankan. Niet alleen in Nederland, maar ook elders in Europa en de wereld.

In het huidige economische systeem tellen positieve en negatieve externe effecten van voedselproductie nauwelijks mee. Dit staat de noodzakelijke verandering in de weg: duurzame land- en tuinbouw vergroot de maatschappelijke waarde, maar kent geen vanzelfsprekend verdienmodel.

Er is een systeemverandering nodig. Een verandering waardoor de maatschappelijke waarde van een duurzaam voedselsysteem wordt erkend, gewaardeerd en beloond. Dat noemen we True Value. En dat vraagt iets van iedereen in de keten: van boer tot consument.

Als coöperatieve en maatschappelijk betrokken bank met wortels in de agrarische sector wil Rabobank deze stap naar true value helpen vormgeven. Daarbij moet er perspectief blijven voor agrarische ondernemers. Samen kunnen we bouwen aan een sterke en toekomstbestendige agrofoodsector in Nederland.

Leeswijzer:

Voorwoord Alex Datema: ‘Samen sector weerbaarder en duurzamer maken’

Alex Datema opent de vernieuwde visie met een oproep: alleen door systeemverandering kan de agrofoodsector in 2040 duurzaam bloeien. Ook gaat hij in op de rol van Rabobank. Sinds het verschijnen van de visie in 2023 zijn namelijk al veel stappen gezet.

De kracht van de Nederlandse agrofoodsector in 2040

Ook in 2040 is de Nederlandse agrofoodsector nog steeds wereldwijd toonaangevend op het gebied van innovatie en duurzaamheid. Boeren en tuinders werken wel meer in balans met de natuur en ontvangen eerlijke beloning voor hun maatschappelijke waarde.

De huidige uitdaging voor de agrofoodsector

De agrofoodsector staat in 2025 voor stevige uitdagingen. De ecologische druk blijft hoog en het belang van voedselzekerheid en strategische autonomie groeit. Innovatie, extensivering en natuurinclusieve land- en tuinbouw vormen samen een realistisch pad naar een toekomstbestendige sector.

True Value als oplossing voor een sterke en duurzame agrofoodsector

True Value is een realistisch toekomstscenario waarin agrariërs worden beloond voor hun bijdrage aan klimaat, natuur en gezondheid. Door samenwerking, duidelijke doelen en een gemeenschappelijke taal werkt iedereen binnen de keten toe naar een duurzaam en eerlijk voedselsysteem.

De gevolgen van True Value voor de agrofoodsector

Door ruimtegebrek en strengere milieuregels zal de productie in de land- en tuinbouw dalen. Toch kan het verdienvermogen stijgen, onder meer via hogere kwaliteit, lagere kosten en nieuwe verdienmodellen. Dit toekomstbeeld is realistisch en vraagt om samenwerking in de hele keten.