Food100 zoekt pioniers die de Nederlandse voedselketen duurzamer, gezonder en eerlijker maken. Voor de tiende keer zet Food100 de honderd meest invloedrijke voedselveranderaars in de schijnwerpers. Ondernemers, boeren, onderzoekers of activisten die laten zien dat verandering geen abstract idee is, maar een optelsom van keuzes, lef en leiderschap. Vanaf donderdag 16 april kan iedereen zichzelf of een ander nomineren voor een plek in de Food100 van 2026.

Voedseltransities beginnen bij mensen, niet bij systemen



Dit jaar wordt de Food100-lijst voor de tiende keer samengesteld, maar de noodzaak is groter dan ooit. We leven namelijk op een kantelpunt. Geopolitieke spanningen, economische onzekerheid en klimaatdreiging schuiven prioriteiten op. Systemen komen onder druk te staan en zekerheden verdwijnen. Tegelijk transformeren technologieën zoals AI, big data en automatisering de manier waarop we eten produceren, distribueren en consumeren. Maar hoe slim die systemen ook zijn, ze vervangen niet wat echt het verschil maakt: menselijk inzicht, een moreel kompas en innovatiekracht. Uiteindelijk komt echte transitie niet uit systemen, maar uit mensen.

Aanmoediging voor voorlopers

De Food100-verkiezing is een initiatief van AgriFood Capital, Food Hub, Food Inspiration en Slow Food Youth Network. Met de Food100 willen deze partijen doeners, denkers en doorzetters aanmoedigen die, vaak tegen de stroom in, bouwen aan een betere voedselwereld. Een plek op de Food100 van 2026 geeft deze voorlopers waardering voor wie ze zijn, waar ze voor staan en vooral voor wat ze doen.

Daadkracht en innovatie

De Food100 bestaat als elk jaar uit 50 aanstormende talenten van onder de 35 jaar en 50 gevestigde voedselveranderaars van boven de 35 jaar. De impactmakers worden geselecteerd door een onafhankelijke jury. Dit jaar bestaat die uit zes foodprofessionals, waaronder Ivar van Dorst van Ekoto en Herman Lelieveldt, voedselpoliticoloog aan het University College Roosevelt en de auteur van ‘De voedselparadox’. Zij kiezen uit alle aanmeldingen de kandidaten die uitblinken in daadkracht, innovatie en een brede visie op duurzaamheid. Maar er wordt ook gekeken naar hoe kandidaten hun kennis, netwerk en inzichten inzetten om voedseltransities te versnellen.

Netwerk vol kansen

Food100 zet 100 doeners, denkers en doorzetters die de voedselketen innoveren in de schijnwerpers. Zij krijgen erkenning voor hun harde werk en de gemaakte impact, maar daarnaast ook:

Toegang tot een netwerk van 900+ invloedrijke pioniers

kans om benoemd te worden tot Foodheld van 2026

inspirerende ontmoetingen met andere pioniers tijdens een netwerkevent

Nomineren kan t/m 1 juni

Ben jij of ken jij een voedselverandaar in agrifood die een plek verdient in de Food100? Meld diegene dan eenvoudig aan via food100.nl/inschrijven. Inschrijven is mogelijk vanaf donderdag 16 april en kan tot en met maandag 1 juni 2026.

Foto: Oene Sierksma