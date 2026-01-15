Avantium N.V., een koploper in hernieuwbare en circulaire polyme ren, heeft een capaciteitsreserveringsovereenkomst gesloten met Packamama, de in het Verenigd Koninkrijk en Australië gevestigde innovator in duurzame wijnverpakkingen. Dankzij deze samenwerking verzekert Packamama zich van toekomstige volumes van Avantiums plantaardige en recyclebare polymeer PEF (polyethyleenfuranoaat), onder het merk releaf ®, afkomstig uit gelicentieerde fabrieken die gebruikmaken van Avantiums YXY ® Technologie voor de productie van releaf ®. Door Avantiums baanbrekende materiaal te combineren met Packamama’s expertise in innovatieve wijnflessen met lagere emissies, bevorder t de samenwerking de ontwikkeling van verpakkingsoplossingen met een lage CO₂ – voetafdruk voor de wijnindustrie.

Packamama wordt internationaal erkend vanwege haar lichte, onbreekbare en volledig recyclebare flessen, die de CO₂ -uitstoot aanzienlijk verminderen vergeleken met traditionele glazen flessen. Het onderscheidende ‘flat -pack’ flesontwerp van het bedrijf optimaliseert de ruimte – efficiëntie tijdens transport en opslag, wat de uitstoot in de volledige keten verder verlaagt. De flessen van Packamama worden momenteel gemaakt van 100% gerecycled PET (rPET) en ondersteunen daarmee circulariteit en duurzaamheid in de wijnsector.

Met de introductie van releaf ® tilt Packamama duurzame innovatie in wijnverpakking naar een hoger niveau. Releaf ® biedt een uniek duurzaamheidsvoordeel: het is plantaardig, recyclebaar en heeft een aanzienlijk lagere CO₂ – voetafdruk dan traditionele materialen zoals glas of conventionele kunststoffen gemaakt van fossiele grondstoffen . Naast de milieuvoordelen biedt releaf ® superieure barrière – eigenschappen die de wijnkwaliteit beschermen, waardoor het een ideale keuze is voor premium, duurzame verpakkingen.

Om deze ontwikkeling te ondersteunen heeft Packamama een subsidie van AU$ 1 miljoen ontvangen van de Australische overheid. Deze subsidie, waarvoor Avantium ondersteuning heeft geboden, is toegekend onder de Business Research and Innovation Initiative (BRI I) en is bedoeld om Packamama’s inspanningen te ondersteunen om de CO₂ -uitstoot van Australische wijnverpakkingen te verlagen. Deze internationale erkenning en overheidssteun onderstrepen de groeiende mondiale belangstelling voor duurzame oplossingen in wijnverpakking.

“Packamama is verheugd om samen te werken met Avantium om het plantaardige polymeer releaf ® in onze wijnflesoplossingen te integreren,” zegt Santiago Navarro, CEO & Founder van Packamama. “We waren op zoek naar een materiaal dat voldoet aan onze prestatie – eisen en

duurzaamheidsambities, en dat bovendien plantaardig is. Wij geloven dat releaf ® een unieke combinatie biedt van hoge prestaties, verantwoordelijkheid voor het milieu en een aantrekkelijke boodschap richting consumenten.”

Bineke Posthumus, Commercial Director bij Avantium, voegt toe: “De innovatieve aanpak van Packamama op het gebied van wijnverpakking en hun sterke focus op duurzaamheid maken hen tot een ideale partner voor Avantium. Hun beslissing om releaf ® te testen en te omarmen is een krachtig bewijs van het potentieel van ons materiaal om iconische, premium verpakkingsapplicaties te transformeren. We kijken ernaar uit om nauw met Packamama samen te werken om wezenlijke vooruitgang te boeken in duurzame verpakkingen.”