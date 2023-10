Vaatwasmiddelenmerk Finish zet zich, samen met water-ngo Join For Water, in voor de bescherming en het herstel van moerasland in Oeganda. Deze ecosystemen zijn waardevol in de strijd tegen waterschaarste. De afgelopen dertig jaar is de oppervlakte aan moerasland in Oeganda bijna gehalveerd, wat direct invloed heeft op de toegang tot schoon drinkwater voor de lokale bevolking.

Watersituatie in Nederland

Finish zet zich al langer in om mensen bewust te maken van de waterschaarste én hun eigen watergebruik. In 2022 heeft Finish 10.000 m2 aan vennengebied in het Turnhouts Vennengebied in België hersteld. De waterhuishouding werd geoptimaliseerd zodat er in drooggevallen vennen opnieuw water kwam en als hersteld moerasland bijdragen aan een gezond ecosysteem, dat de watervoorraden beter beschermt en de biodiversiteit bevordert. Finish investeerde, samen met Natuurpunt en Join For Water, in de uitbreiding van een moerasland van 23 hectare.

Nederland is van nature rijk aan water en ten opzichte van bijvoorbeeld België gebruiken Nederlanders veel meer water. Ons land heeft maar liefst 43 moeraslanden met een totale oppervlakte van 817.000 hectare: ruim 1,6 miljoen voetbalvelden. Van alle landen in de Europese Unie heeft alleen Duitsland een groter oppervlakte aan moerasland. Om deze reden ligt de nadruk in Nederland meer op het bewust maken van mensen van hun waterverbruik.

Herstel moerasland in Oeganda

Sinds 1700 is zo’n 87% aan moerasland wereldwijd verdwenen. Ook vandaag de dag blijft het aandeel natte gebieden in een aantal landen in een rap tempo afnemen. Helaas is dit ook het geval in Oeganda, een van de armste landen ter wereld, waar moerasland cruciaal is om de bevolking van schoon drinkwater te voorzien. Waar er hier in 1994 nog voor 15,6% aan moerasland aanwezig was in Oeganda, is dit in 2020 gedaald tot 8,9%. Bijna al het zoetwaterverbruik wereldwijd komt uit moerasland; ecosystemen waarbij de bodem permanent of tijdelijk onder water staat.

Ségolène de Fleurieu, Marketing & Trade Marketing Director bij Reckitt Benelux, de multinational waar Finish onder valt: ‘’Als gevolg van klimaatverandering, een groeiende bevolking en snelle verstedelijking komen de moerasland en ecosystemen in Oeganda steeds meer onder druk te staan. Ook de ontbossingen in deze gebieden leiden tot meer en langere droogteperiodes, overstromingen en een aanzienlijk verlies aan biodiversiteit. De bescherming en het behoud van watervoorraden is essentieel voor een duurzame toegang tot deze ecosystemen. Finish zet zich daarom, samen met Join For Water en plaatselijke partners, in om deze moeraslanden te herstellen.’’

Duurzaam behoud moerasland na herstel

Finish heeft zich gecommitteerd aan 100 hectare moerasland, een oppervlak dat gelijk staat aan zo’n 200 voetbalvelden. Concreet gaat het om het Rushango-moerasland, een gebied aan de grens van het moerasland van de disctricten Ibanda en Kamwenge, met omliggende kwetsbare natuur.

Marleen Vos, Externe relaties bij Join For Water: ‘’Het moerasland is een belangrijk leefgebied voor flora en fauna en speelt een essentiële rol bij de beschikbaarheid van water, de waterkwaliteit, de infiltratie van water in de bodem en het voorkomen van erosie. Het is belangrijk dat de moeraslanden na herstel beschermd blijven. We werken nu in vier omliggende dorpen samen met zestig gezinnen, die wij opleiden tot moerasbeschermers en duurzame landbouwtechnieken leren toepassen.’’

Ook helpen Finish en Join For Water de bewoners om inkomsten te genereren uit deze ontwikkelingen. Zo zijn er 80 bijenkorven aangeschaft en ruim 5000 fruitbomen geplant. Daarnaast worden er meer ecologische toiletten geplaatst die het grondwater en de rivieren in de toekomst minder zullen vervuilen.