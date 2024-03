80% van het afvalwater ter wereld wordt ongezuiverd geloosd. Waar er nu al honderden miljoenen personen in waterschaarste leven, zal dit bij een onveranderde situatie oplopen tot zes miljard in 2050. Het Nederlandse Dutch Clean Tech verbindt Westers kapitaal met overheden en private organisaties in ontwikkelingslanden voor schoon drink- en rioolwater. Gisteren, 28 februari 2024, lanceerde Dutch Clean Tech haar documentaire Clear Waters in Pathé Tuschinski Amsterdam, waarin de uitdagende reis naar schoon water voor de inwoners van Guatemala wordt getoond.

Dutch Clean Tech’s strijd tegen waterschaarste en -vervuiling in Guatemala

In de indringende documentaire Clear Waters reist Dutch Clean Tech CEO Sander Pielkenrood af naar Guatemala. Hier bezoekt en onderzoekt hij Lago Amatitlán en de omringende gemeentes, waaronder Guatemala-Stad, en gaat hij in gesprek met de lokale bevolking, experts, dokters en organisaties om de huidige situatie in kaart te brengen. De ernst wordt duidelijk: het water is sterk vervuild met afval, bacteriën, chemicaliën en zware metalen. Hierdoor wordt het merendeel van de inwoners toegang tot schoon drinkwater ontzegd wat leidt tot ziektes zoals dysenterie, tyfus en een scala aan virussen. Een groot gedeelte van de hoge kindersterfte in het land, 24 op de 1.000 kinderen, is hieraan te wijten. Ter vergelijking: in Nederland is dit vier op de 1.000.

De documentaire toont dat het grootste obstakel wordt gevormd door de lokale overheden en politici die in de gesprekken met Pielkenrood terughoudend, dan wel onwelwillend, tegenover verbetering blijken te staan. “Ik ben geschokt door de houding van de lokale politici. Zij hebben een verantwoordelijkheid om de best mogelijke leefomstandigheden voor hun inwoners te realiseren en juist zij zijn degenen waardoor verandering uitblijft”, aldus Pielkenrood.

Lukt het Dutch Clean Tech om de overheid mee te krijgen in de installatie van slimme water- en rioolzuiveringsinstallaties om de inwoners van schoon water en een betere toekomst te voorzien?

De première van Clear Waters vond plaats op 28 februari 2024 plaats in Pathé Tuschinski Amsterdam.

Bekijk de trailer van de documentaire:

Bekijk de gehele documentaire: