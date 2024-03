Finch Buildings, marktleider in de ontwikkeling van duurzame, modulaire houten gebouwen, ontvangt een investering van het Amsterdams Klimaat & Energiefonds (AKEF), om de groei van het revolutionaire bouwplatform te versnellen, met als doel een significante bijdrage te leveren aan het oplossen van zowel de klimaatcrisis als de woningnood in Amsterdam en Nederland.

Finch Buildings, bekend om zijn baanbrekende werk in de bouwsector, gebruikt massief hout (CLT) voor de ontwikkeling van gezonde, CO 2 -opslaande gebouwen. Dit materiaal, afkomstig uit duurzaam beheerde bossen, biedt een oplossing voor de hoge CO 2 -uitstoot die traditionele bouwmethoden met zich meebrengen. Het modulaire systeem van Finch Buildings maakt het daarbij mogelijk om snel, efficiënt en met minimale verspilling te bouwen, waardoor een aanzienlijke vermindering van de milieu-impact van nieuwe gebouwen wordt gerealiseerd​​​​​​.

De bouwsector is verantwoordelijk voor bijna 40% van de CO 2 -uitstoot in Nederland. Amsterdamse initiatieven die met duurzame oplossingen pionieren in de bouwsector passen goed bij de strategie van het AKEF. Finch Buildings bouwt CO 2 -positief, circulair en off site, en heeft tot op heden al meer dan 25.000 ton CO 2 opgeslagen en bespaard in de gerealiseerde gebouwen. Met de investering van het AKEF kan Finch Buildings zijn platform en organisatie verder ontwikkelen en uitbreiden.

Jurrian Knijtijzer, oprichter van Finch Buildings, uit zijn enthousiasme over de samenwerking: “Dankzij de steun van AKEF kunnen we onze visie om duurzaam wonen voor iedereen toegankelijk te maken, sneller realiseren. We kijken ernaar uit om samen met partners en opdrachtgevers onze impact te vergroten en een voortrekkersrol te blijven spelen in de transitie naar duurzaam bouwen.”

Casper Heijsteeg, Fund Manager van AKEF, voegt toe: “wij zijn onder de indruk van de innovatiekracht van het team achter Finch Buildings en zijn verheugd dat door deze investering een impuls wordt gegeven aan het toepassen van modulaire houtbouw in Amsterdam!”