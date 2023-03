Gebouwen zijn verantwoordelijk voor 36% van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen en vormen daarom een belangrijk aandachtspunt in het streven naar netto nul. Nu de EU de regelgeving voor gebouwen aanscherpt om de uitstoot tegen 2030 met 55% te verminderen, zal de bouwsector in elk Europees land op zoek gaan naar manieren om koolstofvrij te worden. Johnson Controls, de wereldwijde leider in slimme, gezonde en duurzame gebouwen, bundelt zijn krachten met AECOM, het wereldwijd vertrouwde adviesbureau op het gebied van infrastructuur. De twee bedrijven zullen via een gezamenlijke strategie uitgebreide netto-nul-oplossingen leveren voor gebouwen in verschillende sectoren. Hiermee willen ze de unieke uitdagingen van elke sector aanpakken en decarbonisatie versnellen. Deze samenwerking zal in eerste instantie uitsluitend in Nederland plaatsvinden, met het vooruitzicht om in de toekomst mogelijkheden in andere regio’s te onderzoeken.

Nederland heeft een van de meest duurzame bouwsectoren in de EU en is op weg naar een emissiereductie van 39% tot 50% tegen 2030. Ondanks deze vooruitgang moet Nederland nog een kloof van 5% tot 16% overbruggen om de EU-doelstelling van 55% in 2030 te halen. De inspanningen om dat verschil te overbruggen zullen grotendeels gericht zijn op de vermindering van de emissies in de vastgoedsector.

De reden is duidelijk: gebouwen zijn verantwoordelijk voor 36% van de CO2-uitstoot en de technologie is al beschikbaar om zowel oude als nieuwe gebouwen geschikt te maken voor netto nul uitstoot. Dit maakt het decarboniseren van gebouwen een van de snelste en makkelijkste manieren om de totale uitstoot terug te dringen.

De gezamenlijke aanpak van Johnson Controls en AECOM bouwt voort op de sterke punten van beide bedrijven om een flexibel en uitgebreid aanbod voor duurzame gebouwen te creëren. AECOM zal uitgebreide expertise bieden op het gebied van strategische planning, waaronder de evaluatie van de CO2-voetafdruk, duurzame architectuur, energiemodellering en duurzaamheidscertificering. Johnson Controls zal energie-efficiënte verwarming, koeling, energiebeheertechnologie, gebouwautomatiseringssystemen, brandbeveiliging en beveiligingsoplossingen leveren. Bovendien zal Johnson Controls OpenBlue leveren, een compleet pakket met verbonden, AI-gestuurde oplossingen die gebouwsystemen holistisch beheren om energie, emissies en kosten te verminderen. Door zowel hun digitale oplossingen voor decarbonisatie als hun adviesdiensten te integreren, bieden zij een holistische oplossing voor houders van vastgoedportefeuilles.

Beide bedrijven zullen beschikbaar zijn voor gezamenlijk advies op conferenties en beurzen, en zullen een programma opzetten voor het delen van kennis met werknemers van beide bedrijven. Hierbij ligt de nadruk op geavanceerde vaardigheden die de meest complexe wensen van klanten op het gebied van duurzaamheid helpen aanpakken.

Daniela Pandrea, General Manager, Benelux & Nordics, Building Technologies & Solutions bij Johnson Controls, zegt: “We zijn enorm trots op dit baanbrekende partnerschap met AECOM. Deze samenwerking zal ons helpen om gebouwen sneller koolstofvrij te maken, te beginnen in Nederland. Door de kloof tussen de voorspelde en nagestreefde emissiereducties in Nederland sneller te overbruggen, zetten we een nieuwe standaard die bedrijfsleiders in andere landen kunnen volgen.”

Duarte Catarino, Managing Director van AECOM Benelux, Frankrijk en Zwitserland, zegt: “Door deze innovatieve samenwerking zullen AECOM en Johnson Controls hun gezamenlijke expertise bundelen. Hierdoor kunnen zij een ongeëvenaarde oplossing bieden die zal helpen om gebouwen koolstofvrij te maken. De bouwsector kan bedrijven in staat stellen hun uitstoot aanzienlijk te verminderen en we zijn benieuwd naar de impact die dit partnerschap zal hebben.”