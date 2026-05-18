De World Benchmarking Alliance (WBA) heeft haar nieuwste Financial System Climate Assessment gepubliceerd. Hieruit blijkt dat 400 van ’s werelds meest invloedrijke financiële instellingen dringend de verschuiving van kapitaal naar een koolstofarme economie moeten versnellen, aangezien herhaalde crises rond fossiele brandstoffen hen blijven blootstellen aan economische en financiële instabiliteit. Slechts twee financiële instellingen – ING en Zürcher Kantonalbank – tonen robuuste beperkingen op fossiele brandstoffen.

Hoewel meer dan een derde van de beoordeelde financiële instellingen eerste tekenen van transitieplanning naar een koolstofarme economie vertoont, blijven er grote lacunes bestaan ​​in de geloofwaardigheid van hun plannen. Slechts twee van de 400 bedrijven hebben concrete toezeggingen gedaan om fossiele brandstoffen uit te faseren – een stap die bedrijven moeten zetten om geloofwaardige transitiestrategieën te demonstreren en de toenemende energierisico’s aan te pakken.

De WBA-analyse, die grote bedrijven in de financiële sector beoordeelt, waaronder banken, verzekeraars, vermogensbeheerders en vermogenseigenaren zoals Allianz, BlackRock en HSBC, benadrukt de mogelijkheden voor beter bestuur, duidelijkere doelstellingen en geloofwaardige transitieplanning.

Transitieplanning wint aan momentum, maar er blijven cruciale lacunes bestaan.

Meer dan een derde (146) van de 400 beoordeelde financiële instellingen stelt meetbare doelen en doelstellingen vast om de voortgang te stimuleren en te monitoren, of integreert transitieplanning in de governance-structuren. Wanneer echter wordt beoordeeld of de plannen ook gefinancierde activiteiten omvatten – en niet alleen de eigen activiteiten van de instellingen – voldoet slechts 26% aan deze eis.

Geloofwaardige transitieplannen vereisen sectorale doelstellingen op korte termijn (tot 2030) voor de financiering van koolstofarme oplossingen die aansluiten bij een opwarmingstraject van 1,5 °C. Van de instellingen met transitieplannen heeft ongeveer een kwart (47 bedrijven) een of meer doelstellingen voor de financiering van klimaatoplossingen op korte termijn opgenomen die gezamenlijk aansluiten bij het opwarmingstraject.

Het patroon verschilt per type instelling: een vijfde van de transitieplannen van banken bevat een tijdgebonden financieringsdoelstelling die aansluit bij 1,5 °C, vergeleken met minder dan 3% van de vermogensbeheerders; verzekeraars en pensioenfondsen zitten respectievelijk op 10% en 7%. Banken beginnen te laten zien hoe geloofwaardig handelen eruitziet, maar de vooruitgang in het bredere financiële systeem blijft te beperkt om een ​​economiebrede transitie in een snel tempo te ondersteunen.

De beperkte plannen voor de uitfasering van fossiele brandstoffen vormen een knelpunt voor de geloofwaardigheid van deze plannen; slechts twee instellingen hebben robuuste toezeggingen om volledig af te stappen van fossiele brandstoffen.

Slechts twee financiële instellingen – ING en Zürcher Kantonalbank – tonen robuuste beperkingen op fossiele brandstoffen, waaronder toezeggingen om zowel de bestaande blootstelling af te bouwen als nieuwe financieringsstromen te stoppen.

Dit onderstreept een kritieke lacune in de transitiebereidheid van de sector: de meeste instellingen beschikken nog steeds niet over alomvattende beperkingen op fossiele brandstoffen en geloofwaardige strategieën om de transitierisico’s op lange termijn, die samenhangen met de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen, te beheersen, ondanks het groeiende bewijs dat de volatiliteit van fossiele brandstoffen bredere risico’s voor de economische en financiële stabiliteit met zich meebrengt.

Pauliina Murphy, directeur Betrokkenheid & Communicatie van de World Benchmarking Alliance: “De herhaalde crises rond fossiele brandstoffen hebben duidelijk aangetoond hoe essentieel transitieplanning is voor de wereldwijde economische stabiliteit. Financiële instellingen spelen hierin een centrale rol; hun beslissingen over de allocatie van kapitaal aan koolstofarme oplossingen en de uitfasering van fossiele brandstoffen bepalen hoe snel de wereldeconomie haar veerkracht kan herstellen. De bouwstenen voor het 1,5°C-traject zijn steeds meer aanwezig naarmate meer instellingen plannen opstellen en hun transparantie verbeteren. De kans ligt nu in het koppelen van transitieplannen aan beslissingen over kapitaalallocatie en duidelijke beleidsverbintenissen om fossiele brandstoffen uit te faseren. Naarmate de verwachtingen van toezichthouders, markten en belanghebbenden blijven evolueren, zullen financiële instellingen die vroegtijdig stappen ondernemen om hun geloofwaardigheid en transparantie te versterken, beter gepositioneerd zijn om te profiteren van de transitie.”

Regionale verschillen blijven bestaan ​​door beperkte transparantie over gefinancierde activiteiten

Financiële instellingen met een transitieplan hebben ongeveer acht keer meer kans om het aandeel van gefinancierde activiteiten dat is toegewezen aan koolstofarme oplossingen openbaar te maken dan instellingen zonder een dergelijk plan. De transparantie in de sector blijft echter beperkt: slechts 15% rapporteert gefinancierde activiteiten met fossiele brandstoffen, wat aantoont hoe ver de openbaarmaking nog moet gaan. Hoewel er bewijs is voor verschillende aspecten van transitieplanning, toont geen van de beoordeelde bedrijven zowel voldoende ambitie als voldoende reductie van hun gefinancierde emissies, wat resulteert in consistent lage scores in de beoordeling.

Ondanks de beperkingen van openbaarmaking, suggereert de beoordeling dat koolstofarme activiteiten gemiddeld een bescheiden 2,7% van de totale gefinancierde activiteiten van de 400 financiële instellingen vertegenwoordigen. Regionale verschillen zijn echter duidelijk:

Europa en Centraal-Azië hebben het hoogste aandeel instellingen met transitieplannen die financiële activiteiten omvatten (iets meer dan 60%). Het regionale gemiddelde aandeel van openbaar gemaakte koolstofarme financiële activiteiten bedraagt ​​3,6% van de totale activiteit, boven het wereldwijde gemiddelde van 2,7%.

Noord-Amerika heeft de laagste prevalentie van transitieplannen van de onderzochte regio’s (18%). Het gemiddelde aandeel van openbaar gemaakte koolstofarme financiële activiteiten bedraagt ​​3,2%, grotendeels in lijn met het wereldwijde gemiddelde.

In Oost-Azië is de prevalentie van dergelijke plannen laag (42%). In heel Azië rapporteren instellingen het laagste gemiddelde aandeel van koolstofarme financiële activiteiten, namelijk ongeveer 1,1%, wat wijst op het grootste groeipotentieel.

Zelfs de best presterende regio – Europa en Centraal-Azië – scoort slechts een paar procentpunten op het gebied van openbaarmaking van financiering voor koolstofarme projecten. Dit versterkt de algemene conclusie van het rapport dat het financiële systeem nog steeds niet in het tempo en op de schaal die nodig zijn voor een veerkrachtige economische transitie, kapitaal herverdeelt naar koolstofarme oplossingen.