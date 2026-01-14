Follow This heeft nieuwe resoluties ingediend voor de aandeelhoudersvergaderingen van Shell en BP dit jaar. De resoluties zijn mede ingediend door 23 institutionele beleggers met een vermogen van 1,5 biljoen euro. Voor het eerst hebben huidige en voormalige werknemers van Shell de resolutie mede-ingediend. De resoluties vragen beide bedrijven om strategieën te publiceren voor het creëren van aandeelhouderswaarde in scenario’s waarin de vraag naar olie en gas afneemt. De resoluties markeren een strategische verschuiving. In plaats van te vragen om emissiereductiedoelen in lijn met het Klimaatakkoord van Parijs, richten ze zich op financiële prestaties en waardecreatie.

“Deze resoluties zijn bedoeld om de druk van aandeelhouders te vergroten en de aandacht te vestigen op de financiële onhoudbaarheid van het business model voor fossiele brandstoffen”, zegt Mark van Baal, oprichter van Follow This. “Als de dalende vraag naar olie en gas de aandeelhouderswaarde ondermijnt, moet het bestuur transparant zijn of het plannen heeft voor een transitie of een afbouw van de bedrijfsactiviteiten.”

“Elke aandeelhouder moet weten hoe het bestuur aandeelhouderswaarde wil creëren in scenario’s van dalende vraag, zoals geschetst door het Internationaal Energieagentschap”, zegt Van Baal. In 2020, toen de vraag naar olie daalde, verlaagden BP en Shell hun dividend met respectievelijk 50% en 66%.

Van emissiereductiedoelstellingen tot financiële informatieverschaffing

Eerdere Follow This-resoluties waren gericht op emissiereducties. Door de toenemende steun van aandeelhouders voor deze resoluties hebben verschillende olie- en gasbedrijven, waaronder Shell en BP, CO2-reductiedoelen gesteld en geïnvesteerd in schone energie. De steun van beleggers voor deze resoluties is de afgelopen jaren echter gestagneerd, deels vanwege bezorgdheid over juridische risico’s, met name in de Verenigde Staten.

Toen de steun rond de 20 procent bleef hangen, hebben Shell en BP hun klimaatambities teruggeschroefd.

“Na uitgebreide discussies met institutionele beleggers en analyse van hun stemverklaringen, zijn we tot de conclusie gekomen dat een resolutie die is gericht op financiële prestaties de meest effectieve manier is om vooruitgang te boeken”, zegt Van Baal. “Deze aanpak sluit aan bij de kernverantwoordelijkheid van beleggers: het beoordelen van waarde en risico.”

Brede bezorgdheid onder beleggers

Hoewel klimaateffecten zoals overstromingen, hittegolven, branden en extreme weersomstandigheden al van invloed zijn op de wereldeconomie en beleggingsportefeuilles, blijven veel beleggers voorzichtig met het steunen van resoluties met een klimaatlabel. Financieel risico is echter een zorg die alle aandeelhouders delen.

Tijdens de algemene aandeelhoudersvergadering van BP in 2025 leidde Follow This een campagne die ertoe leidde dat 24 procent van de aandeelhouders tegen de voorzitter stemde, wat duidt op grote ontevredenheid de strategische koers. De nieuwe resoluties bouwen voort op dat momentum door risico’s te benoemen die besturen niet als niet-financieel kunnen afdoen.

Steun van werknemers bij Shell

Voor het eerst wordt de Shell-resolutie mede ingediend door een groep Shell-werknemers. Vijf huidige en negentien voormalige werknemers steunen de resolutie en uiten hun bezorgdheid over de levensvatbaarheid van het bedrijf op lange termijn.

“Als huidige en voormalige Shell-werknemers willen we dat het bedrijf een toekomst heeft”, zegt Arjan Keizer, een van de voormalige Shell-werknemers die de resolutie steunt. “De raad van bestuur moet transparant zijn over hoe Shell waarde wil creëren nu de vraag naar fossiele brandstoffen afneemt. Aandeelhouders en werknemers hebben deze informatie nodig om weloverwogen beslissingen te kunnen nemen over het al dan niet blijven of vertrekken.”

Van Baal zegt over de steun van Shell-werknemers: “Hun betrokkenheid weerspiegelt een gedeeld belang in transparantie, levensvatbaarheid op lange termijn en weloverwogen besluitvorming – niet in verzet tegen het bedrijf”.

Een afzonderlijke verklaring met een lijst van mede indienende werknemers zal later worden gepubliceerd.

Lijst van beleggers

De groep van 23 beleggers die mede-indieners zijn beheert ongeveer 1,5 biljoen euro aan activa. Ze komen uit België, Frankrijk, Nederland, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Zwitserland. De groep bestaat uit:

Achmea IM (Nederland)

Bernische Pensionskasse (Zwitserland)

Edmond de Rothschild Asset Management (Frankrijk)

Ethos Foundation (Zwitserland)

Falkirk Council Pension Fund (Verenigd Koninkrijk)

Groupama AM (Frankrijk)

La Financière de l’Echiquier (Frankrijk)

Lothian Pension Fund (Verenigd Koninkrijk)

Mercy IS (Verenigde Staten)

Ofi Invest AM (Frankrijk)

Ostrum AM (Frankrijk)

Pensionskasse Stadt Zürich (Zwitserland)

Publica (Zwitserland)

Sierra Club Foundation (Verenigde Staten)

West Yorkshire Pension Fund (Verenigd Koninkrijk)

Andere mede-indieners zullen in een later stadium communiceren. Sommige beleggers hebben besloten om slechts één van de twee resoluties mede in te dienen.

Quotes van beleggers

“We blijven ervan overtuigd dat bedrijven die momenteel actief zijn in fossiele brandstoffen, een rol spelen in de transitie naar een duurzamere wereld en economie, die meer dan ooit nodig is”, benadrukt Vincent Kaufmann, CEO van de Ethos Foundation. “Ze beschikken niet alleen over het kapitaal, maar ook over de kennis en expertise om dit te doen. Omgekeerd, als ze hun investeringen niet snel heroriënteren naar koolstofarme energie, zullen de aandeelhouders van deze twee bedrijven aanzienlijke waardeverliezen lijden.”

Gillian de Candole, hoofd Verantwoord Beleggen bij Lothian Pension Fund: “Als actieve eigenaar verwachten we dat de bedrijven waarin we investeren transparant zijn over de strategische hefbomen die het management kan gebruiken om veerkracht te creëren en aandeelhouderswaarde te genereren in een reeks plausibele scenario’s. We erkennen de complexiteit van de veranderende regelgeving en de macro-economische gevolgen van klimaatverandering. Dit is met name relevant voor bedrijven in de energiesector, waar de energietransitie zowel kapitaal als tijd vereist om vooruitgang te boeken. We gaan in gesprek met BP en Shell om hun strategische veerkracht te vergroten.”

Luisa Florez, directeur Onderzoek in Verantwoord Financieren bij Ofi Invest AM: “Als verantwoordelijke belegger vinden wij het essentieel om klimaatkwesties centraal te stellen tijdens algemene vergaderingen, aangezien zowel fysieke als transitierisico’s rechtstreeks van invloed zijn op het vermogen van bedrijven om hun activiteiten op lange termijn te beschermen. Deze resolutie roept BP en Shell op tot meer transparantie over hoe zij waarde willen creëren in geloofwaardige scenario’s waarin de vraag naar olie en gas afneemt. Door deze informatie openbaar te maken, kunnen beleggers de veerkracht en kapitaalallocatie beter beoordelen en een duurzame transitie ondersteunen.”

“Aandeelhouders vragen terecht om essentiële transparantie van BP over haar langetermijnstrategie”, aldus Sara E. Murphy, directeur System-Level Investing bij Sierra Club Foundation. “Meerdere betrouwbare analisten, waaronder de STEPS- en APS-scenario’s van het IEA, voorspellen een daling van de vraag naar olie en gas. De huidige strategie van BP, die uitgaat van groei, geeft beleggers dan ook ernstige reden tot bezorgdheid. De informatie waar dit voorstel om vraagt, is essentieel voor aandeelhouders, aangezien de bedreiging die klimaatverandering vormt voor gediversifieerde portefeuilles veel groter is dan de kosten die BP alleen zal dragen.”

Councillor Andrew Thornton, voorzitter van de West Yorkshire Pension Fund zegt: “Nu de snelle uitrol van hernieuwbare energie voorziet in de groeiende vraag naar elektriciteit, zal de vraag naar fossiele brandstoffen waarschijnlijk voor het eind van dit decennium pieken. De Britse oliemaatschappijen moeten geloofwaardige en robuuste plannen hebben om met die transitie om te gaan.”