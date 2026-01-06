MultiTankcard, de grootste aanbieder van mobiliteitspassen in Nederland, sluit 2025 af met een stabiele groei van het aantal passen en een duidelijke versnelling in elektrisch rijden. Het totale pasvolume steeg dit jaar met 2,5 procent. Daarmee groeit MultiTankcard tegen de markttrend in, aangezien de leasemarkt tot en met oktober 8,6 procent onder het niveau van 2024 lag.

Binnen elektrisch rijden heeft MultiTankcard zijn positie verder verstevigd. Het marktaandeel van elektrische voertuigen in de leasemarkt steeg volgens Aumacon naar 35,4 procent, terwijl bijna de helft van alle passen die MultiTankcard uitgeeft inmiddels laadtokens zijn.

Dat hogere aandeel komt vooral door grote corporate klantgroepen die onder invloed van wetgeving zoals CSRD hun wagenparken versneld elektrificeren. Volgens directeur Patrick Roozeman bevestigt dat de koers die veel bedrijven in de laatste jaren ingezet hebben: “De gesprekken die wij dagelijks voeren laten zien dat elektrificatie structureel is. Bedrijven willen vooruit en verwachten van ons dat we een betrouwbaar en flexibel platform bieden dat meegroeit met hun wensen. Dat is precies waar we de afgelopen jaren op hebben ingezet.”

Uitbreidend aanbod laadoplossingen

MultiTankcard biedt al ruim vijftien jaar laadoplossingen en heeft zijn aanbod de afgelopen periode verder verbreed. Het bedrijf faciliteert de laadoplossingen die het best aansluiten bij de behoeften van zijn klanten. Naast de eigen laadproducten biedt MultiTankcard ook bijvoorbeeld Shell, Eneco en Vattenfall en zijn in 2025 ook de MSP-diensten van Shuttel en Mobilitics toegevoegd. Voor 2026 staan meerdere nieuwe MSP-proposities klaar.

Grote IT-stappen en verhuizing naar Schiphol Rijk

De groei van EV-transacties vroeg ook in 2025 forse investeringen in IT. Inmiddels komt bijna 90 procent van alle EV-transacties realtime binnen op het platform. Hiermee is MultiTankcard in staat snel afwijkingen te signaleren en klanten direct inzicht te geven in laadgedrag. Realtime monitoring leidt tot directe detectie van afwijkend gedrag, zoals transacties op meer dan één locatie tegelijk met hetzelfde token, ongebruikelijk hoge laadbedragen of opvallende laadpatronen op specifieke locaties. Waar nodig worden passen tijdelijk geblokkeerd in afwachting van analyse en overleg met de wagenparkbeheerder.

De organisatorische groei in de afgelopen jaren leidde in september tot de verhuizing naar een nieuw hoofdkantoor in Schiphol Rijk.

Actieve rol in professionalisering EV-markt

De kennis die MultiTankcard opdoet als MSP en als leverancier van diverse MSP-oplossingen wordt gedeeld binnen verschillende branche-initiatieven. Het bedrijf speelt een actieve rol binnen onder meer eViolin, Vereniging DOET, Future of Charging en Fleet Cards Europe.

Vooruitkijkend op 2026 ziet MultiTankcard een jaar dat sterk afhankelijk wordt van de vraag welke aandrijvingsvormen bedrijven zullen kiezen, en van het aantal zakelijke leaseauto’s dat de markt inkomt. MultiTankcard heeft oplossingen klaarliggen voor elk scenario en richt zijn investeringen opnieuw vooral op elektrisch rijden.

Wat op dit moment al zichtbaar is, is een forse stijging van het aantal passen waarmee berijders zowel kunnen tanken als laden. Het volume in deze passen stijgt in 2025 met 17 procent ten opzichte van vorig jaar. Opvallend is dat het aantal getankte liters met 23 procent stijgt en het aantal geladen kWh met 15 procent. De berijders lijken dus relatief meer te tanken dan te laden.

De nadruk binnen MultiTankcard voor komend jaar ligt op verdere optimalisatie van transactie-autorisatie en -verwerking, nog betere prijstransparantie en verbetering van administratieve afhandeling in het licht van Europese wetgeving, bijvoorbeeld t.a.v. BTW. Roozeman: “De diversiteit in aandrijvingsvormen vraagt om flexibiliteit. Wij zorgen dat klanten in elke fase van hun transitie volledig worden gefaciliteerd. Of het nu gaat om elektrisch, hybride of brandstof, onze platformen zijn er klaar voor. Niet alleen technisch, maar ook als het gaat om de governance in al haar facetten.”