De World Benchmarking Alliance (WBA) heeft vandaag de resultaten bekendgemaakt van haar meest uitgebreide onderzoek ooit. Hieruit blijkt dat de meest invloedrijke bedrijven ter wereld minstens 1,3 biljoen dollar zouden kunnen investeren in koolstofarme technologieën om de transitie naar nul emissies te ondersteunen. Dit vertegenwoordigt ongeveer 30% van de jaarlijkse investeringen in schone energie die nodig zijn om de netto-nul-route te bereiken, een essentiële motor voor de veerkracht van bedrijven op de lange termijn en de wereldwijde klimaatstabiliteit.

De wereldwijde analyse van de WBA suggereert dat, hoewel hoge uitgaven aan koolstofarme technologieën nog steeds zeldzaam zijn, 25% van de bedrijven in diverse sectoren nu koolstofarme investeringen rapporteert, waarbij velen ruim boven het mediane aandeel van 7% van de totale kapitaaluitgaven uittrekken. Deze bedrijven investeren in bestaande oplossingen zoals elektrisch vervoer, groene ammoniak en meststoffen, batterijproductie, regeneratieve landbouw, hernieuwbare energie en koolstofarme bouwmaterialen. Daarnaast vond de WBA voorbeelden van toonaangevende bedrijven in 19 sectoren en een breed scala aan landen die 30% specifiek aan klimaatoplossingen besteden. Ze hebben investeringen effectief weggehaald bij activiteiten met hoge emissies, zoals de ontwikkeling van nieuwe verbrandingsmotoren of koolstofintensieve bouwprojecten.

Dit toont aan dat er zinvolle vooruitgang mogelijk is met behulp van bestaande investeringsstrategieën die in verschillende regio’s en markten kunnen worden toegepast. Andere bedrijven die deze verschuiving weg van koolstofintensieve technologieën repliceren en opschalen, zouden minstens 1,3 biljoen dollar aan investeringen kunnen mobiliseren voor de transitie naar schone energie. Dit zou een grote, directe impact hebben op hun eigen voortgang richting 1,5 °C-doelstellingen en gezamenlijk de wereld helpen om de tijdelijke overschrijding van 1,5 °C te beperken.

Onder de 2000 meest invloedrijke bedrijven ter wereld, die samen 53 biljoen dollar aan omzet en meer dan 55% van de wereldwijde emissies vertegenwoordigen, is de noodzaak voor bedrijfsinvesteringen in klimaatactie nog nooit zo urgent geweest. Hoewel de analyse van de Wereldbank voor Landbouw (WBA) aantoonde dat er wel degelijk wordt geïnvesteerd in koolstofarme oplossingen, bleek ook dat slechts 18% hun operationele emissies reduceert in het tempo dat nodig is om hun sectorale 1,5 °C-doelstellingen te halen.

Dit tekort vertegenwoordigt een cruciale gemiste kans: uitstel van actie betekent dat er later exponentieel grotere en duurdere reducties nodig zullen zijn vanwege het cumulatieve karakter van emissies.

Deze bevindingen maken deel uit van de wereldwijde analyse van de Wereldbank voor Amerika (WBA) van 2.000 bedrijven, waaronder Alibaba en Volkswagen, geselecteerd op basis van hun omvangrijke aanwezigheid, dominante positie in de sector, onderlinge verbondenheid in de toeleveringsketen, controle over kritieke systemen en invloed op het wereldwijde bestuur. Deze analyse, die thema’s als klimaat, kosten van levensonderhoud, kunstmatige intelligentie, toeleveringsketens en biodiversiteit omvat, is de eerste keer dat bedrijven uit alle belangrijke sectoren op deze schaal zijn geëvalueerd en gerangschikt. Het resultaat is het meest gedetailleerde sectoroverschrijdende beeld tot nu toe van hoe de private sector de resultaten voor mens en planeet vormgeeft, en markeert een belangrijke mijlpaal in transparantie en verantwoording binnen het wereldwijde bedrijfsleven.

Gerbrand Haverkamp, ​​uitvoerend directeur van de World Benchmarking Alliance: “Ons onderzoek toont een opvallende diversiteit in prestaties: terwijl sommige bedrijven indrukwekkende vooruitgang boeken, blijven er te veel achterlopen. Te midden van de toenemende klimaateffecten, geopolitieke spanningen en economische onzekerheid hebben bedrijven nog steeds een keuze in hoe ze reageren. Onze gegevens maken duidelijk dat vooruitgang mogelijk is en een groeiende groep bedrijven bewijst dat er vandaag de dag zinvolle actie kan worden ondernomen. Maar we zien ook tekenen van aarzeling, waarbij sommige bedrijven achteruitgaan of stagneren. Daarom is het essentieel om verder te kijken dan bedrijfsbeloftes en ons te richten op daadwerkelijke emissies en investeringen.”

De grootste bedrijven ter wereld negeren hun risico’s en kansen in de natuur

De 2000 meest invloedrijke bedrijven ter wereld bieden direct werk aan 107 miljoen mensen en daarnaast nog eens 550 miljoen mensen in hun waardeketen en toeleveringsketens. Hun gezamenlijke macht en invloed zijn onbetwist. Het is bemoedigend dat het toezicht op duurzaamheid steeds meer is doorgedrongen tot de directiekamer. 85% van de bedrijven die zijn beoordeeld volgens de biodiversiteitsbenchmark, heeft de verantwoordelijkheid voor duurzaamheid toegewezen aan het senior management. Dit is een belangrijke stap om klimaat- en natuuroverwegingen in handen te leggen van degenen die de bevoegdheid hebben om investeringen en actie te versnellen.

Deze vooruitgang staat echter in schril contrast met een beperkt begrip van de afhankelijkheid van en de risico’s met betrekking tot biodiversiteit. Van de 750 grootste bedrijven ter wereld in sectoren met een grote impact, zoals voedsel, mijnbouw en papier, meet slechts 14% hun afhankelijkheid van ecosysteemdiensten. Ongeveer 34% laat zien stappen te ondernemen om natuurgerelateerde risico’s te beheersen, zoals biodiversiteitsonderzoeken, waterhergebruiksystemen, klimaatbestendige infrastructuur, regeneratieve landbouw of herstel van stroomgebieden. Slechts 9% kwantificeert echter hoe deze risico’s hun bedrijfsvoering, financiën of reputatie kunnen beïnvloeden, en slechts 4% beoordeelt de kansen die gezondere ecosystemen kunnen bieden.

De gegevens van WBA maken één ding onmiskenbaar duidelijk: de weg naar een duurzame toekomst is afhankelijk van de centrale rol die het bedrijfsleven speelt bij het stimuleren van wereldwijde systeemverandering. Er zijn bewezen oplossingen, effectieve mechanismen en een groeiend momentum bij een aantal toonaangevende bedrijven, die de routekaart kunnen vormen. Daadkrachtig handelen en grootschalige investeringen zijn nu dringend nodig van alle machtigste, grootste en meest invloedrijke bedrijven ter wereld.