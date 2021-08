Fietsmerk Roetz innoveert met circulaire oplossingen binnen de tweewielerbranche

Circulair fietsenmerk Roetz lanceert vandaag de campagne ‘One Planet. One Bike.’ om aandacht te vragen voor het belang van duurzame en circulaire fietsen. Met de campagne wil het Amsterdamse bedrijf bewustzijn creëren over het zorgvuldig gebruiken van grondstoffen en het voorkomen van afvalstromen, door te laten zien hoe oude fietsen kunnen worden hergebruikt. Met een nieuwe website, een campagnevideo en samenwerkingen met verschillende influencers wil Roetz de consument niet alleen motiveren vaker voor de (elektrische) fiets te kiezen, maar juist ook na te denken over de manier waarop de fiets geproduceerd is.

Laurens Nolet, General Manager bij Roetz: “Een circulaire economie speelt een belangrijke rol bij het aanpakken van de klimaatcrisis. Hierbij wordt de keten gesloten en slimmer en zuiniger omgegaan met grondstoffen, om zo verspilling en vervuiling tegen te gaan. Steeds meer mensen rijden nu op een spiksplinternieuwe fiets. Wij willen bewustzijn creëren over hoe deze fietsen geproduceerd zijn en wat ermee gebeurt als deze weer worden weggedaan. Want pas als de fiets van gerecyclede materialen is gemaakt en kan worden hergebruikt, is het écht een duurzame keuze. Circulariteit is de toekomst.”

1 miljoen ‘weesfietsen’

Elk jaar worden in Nederland ongeveer 1 miljoen fietsen afgedankt en voor afval achtergelaten, terwijl veel onderdelen nog heel goed te gebruiken zijn. Sinds haar oprichting in 2011 komt een deel van deze ‘weesfietsen’ bij Roetz terecht waar van gerecyclede materialen nieuwe fietsen worden gemaakt. In de fabriek in Amsterdam-Noord worden de onderdelen gereinigd, gerepareerd en opnieuw geassembleerd tot nieuwe fietsen.

Circulaire ambitie

Op dit moment behaalt Roetz, afhankelijk van het type fiets, 30% tot 80% circulariteit bij haar fiets productie. “Niet alle onderdelen van de weesfietsen zijn herbruikbaar. Kwalitatief goede onderdelen, zoals het stalen gelugde fietsframe en de voorvork, gebruiken we opnieuw. Andere herbruikbare onderdelen stromen door naar werkplaatsen waar fietsen worden hersteld. Materiaalsoorten zoals RVS, aluminium, rubber en kunststof, worden gesorteerd zodat opnieuw stromen van zuivere materialen ontstaan. Alle nieuwe onderdelen die we toevoegen zijn van hoge kwaliteit, zodat de fiets langer meegaat.” De circulaire ambitie van Roetz gaat echter nog verder. “Door fietsonderdelen op een andere manier te ontwerpen en te assembleren, kunnen we nog meer impact maken. Ons doel is om in 2022 de eerste circulaire e-bike te lanceren, die tevens geoptimaliseerd is voor onderhoud,” aldus Nolet. “Een team van ingenieurs en ontwerpers, onder leiding van oprichter Tiemen ter Hoeven, werkt daar nu keihard aan.”

One planet. One Bike. by Roetz – subtitled from Roetz-Bikes on Vimeo.