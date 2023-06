Naar aanleiding van World Bike Day organiseert Swapfiets de hele maand juni een inleveractie voor oude fietsen in hun winkels in Amsterdam, Londen, Parijs, Berlijn en Kopenhagen. ‘s Werelds eerste fietsabonnement roept fietsers in heel Europa op om hun oude ‘barrel’ in te leveren in ruil voor een gratis eerste maand lidmaatschap*. De verschillende onderdelen van de ingeleverde fietsen worden door Swapfiets geupcycled tot nieuwe fietsenrekken. Zo draagt de actie bij aan het ambitieuze doel van het bedrijf voor een geheel circulaire productlijn in 2022

Als gecertificeerd B Corp werkt Swapfiets, bekend van de blauwe voorband, achter de schermen al een tijd aan het ontwikkelen van een volledig circulaire productlijn. Inmiddels is de Deluxe 7, de populairste Swapfiets in Europa, al voor 88% circulair. Het behalen van het ambitieuze doel van een 100% circulaire productlijn staat voor 2025 op de planning en de grootschalige inleveractie die in heel Europa georganiseerd wordt draagt hier aan bij. In het teken van World Bike Day 2023 wil Swapfiets mensen niet alleen aanmoedigen (meer) te fietsen, maar ook om een bijdrage te leveren aan meer leefbare steden en het verminderen van waste.

Richard Burger, medeoprichter en Sustainability Director bij Swapfiets: “Met de actie willen we mensen aanmoedigen om hun oude fietsen te recyclen. Op een fiets met een verbogen frame of een lekke band kun je niet meer rijden, deze blijft vaak buiten staan en wordt niet meer gebruikt. Zonde, want de materialen zijn vaak nog hartstikke waardevol. Door er fietsenrekken van te maken willen we de waarde zichtbaar maken en tegelijkertijd iets terug doen voor de stad.”

Van fiets naar rek

Een Swapfiets leeft vele levens. Via het abonnementsmodel worden alle fietsen hergebruikt en blijven ze binnen de eigen circulatie. Zo worden o.a. kapotte fietsen gerepareerd, onderdelen uitgewisseld en ingeleverde fietsen opgeknapt voordat deze opnieuw worden uitgeleend. De oude fietsen die worden ingeleverd naar aanleiding van de actie krijgen een nieuwe functie; ze worden in samenwerking met Falco gerecycled tot duurzame fietsenrekken. Deze rekken dragen bij aan de leefbaarheid van de stad door het bieden van extra parkeergelegenheid. Spot jij straks je eigen fiets terug?