Dopper zet vanaf januari 2022 fietskoeriers in om online bestellingen te bezorgen. Het merk maakt het mogelijk om Dopper-flessen en -accessoires vanuit de webshop per fietskoerier te laten bezorgen om naast plasticvervuiling ook CO2-uitstoot terug te dringen. Voor de bezorging werkt Dopper samen met Fietskoeriers.nl, een platform van Cycloon Post & Fietskoeriers, dat in meer dan zestig steden in Nederland bezorgt.

Samenwerking

Virginia Yanquilevich: “Dankzij onze nieuwe partner Fietskoeriers.nl wordt de meest duurzame herbruikbare waterfles nu bezorgd op de meest duurzame manier. Hoewel bezorging per fiets in Nederland heel logisch klinkt, was het niet makkelijk om een partner te vinden die landelijke dekking kon bieden. Fietskoeriers.nl doet dat wel en samen verwachten we dit jaar al ruim een ton CO2 te besparen. Het is een keuze die perfect aansluit bij onze focus op duurzaamheid, die sinds dag 1 voorop staat bij alles wat we doen. Als bedrijf zijn we sinds kort volledig CO2-neutraal, maar we blijven ons inzetten om de uitstoot die we nog produceren steeds verder terug te brengen, zodat we nog minder hoeven te compenseren. Deze stap brengt ons daar weer een stukje dichterbij.”

Ook Carlijn Teeuwen van Fietskoeriers.nl is erg te spreken over de samenwerking: “Dopper is een Nederlands merk gedreven door de ambitie de wereld schoner te maken. Ik ben heel trots dat wij de handen ineen slaan en gezamenlijk nog meer impact gaan realiseren.”

CO2-besparing

Door pakketjes met de fiets te bezorgen, rekent Dopper af met een gemiddelde uitstoot van 0,2 kg CO2 per pakketje. Naar verwachting zullen ruim 5.000 webshopbestellingen per vrachtfiets worden bezorgd, waarmee Dopper en Fietskoeriers.nl een totale CO2-uitstoot van meer dan een ton (1.000 kg) realiseren. Dat is vergelijkbaar met de uitstoot van 5.800 km autorijden.

Werkwijze

Een fietskoerier haalt het pakket op bij het distributiecentrum van Dopper. De koerier brengt het naar de ‘hub’, een fietskoeriersvestiging, aan de rand van de stad. Daar wordt het gesorteerd en vervolgens bezorgt een fietskoerier het de volgende werkdag bij de klant. Moet het pakket naar een andere stad, dan gaat het van de fietskoeriersvestiging naar het sorteercentrum in Nieuwegein in wagens die rijden op bio-LPG. Eenmaal gesorteerd gaat het naar de hub in de stad van bezorging. Het laatste stuk is weer voor de fietskoerier, die de bestelling tussen 17.00 en 22.00 uur bij de klant bezorgt. De pakketbezorging wordt verzorgd door Fietskoeriers.nl. Binnen dit platform werken professionele fietskoeriersbedrijven met elkaar samen zodat er landelijke dekking geboden kan worden.