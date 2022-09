Na een periode van zorgvuldig testen, beginnen Cycloon en bol.com met het bezorgen van de eerste bol.com-pakketjes. Klanten van bol.com kunnen vanaf deze week hun bestelling thuisbezorgd krijgen door een Cycloon-fietskoerier op een vrachtfiets. De pakketjes van bol.com gaan geleidelijk met de bezorgroutes van Cycloon mee. Dat geldt ook voor de bestellingen van verkooppartners die hun logistiek aan bol.com hebben uitbesteed. Het rood van Cycloon en blauw van bol.com zijn ook samen terug te zien in de woonwijken. Een deel van de vrachtfietsen is namelijk in een nieuw jasje gestoken. Cycloon en bol.com delen de ambitie om bezorging duurzamer en socialer te maken.

Schoner en socialer

In december 2021 bereikten bol.com en Cycloon overeenstemming over een meerderheidsbelang van bol.com in Cycloon. De Autoriteit Consument & Markt gaf in mei toestemming voor deze strategische samenwerking, waarna de transactie werd afgerond. Cycloon en bol.com willen bezorging schoner en socialer maken. Door samen te werken, brengen de bedrijven deze ambitie in een versnelling. Levering met vrachtfietsen is uitstootvrij en houdt woonwijken veilig. De bezorgers van Cycloon maken hierin het verschil. Aangedreven door ‘bruine boterhammen’ bezorgen ze pakketten door heel Nederland. Bij het bedrijf zijn honderden mensen met een (voormalige) afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk. In twintig jaar is Cycloon uitgegroeid tot het grootste duurzame en sociale fietsnetwerk ter wereld.

Cycloon-rood en bol.com-blauw

Cycloon is actief in meer dan zestig steden in Nederland en dat aantal blijft groeien. De samenwerking tussen Cycloon en bol.com wordt visueel versterkt doordat op een deel van de vrachtfietsen beide merken zichtbaar zijn. De logo’s hierop zijn wit, en het Cycloon-rood en het bol.com-blauw zorgen voor een grote herkenning in het straatbeeld. Cycloon heeft gelijktijdig zelf ook een volledig nieuwe huisstijl ontwikkeld, want Cycloon blijft ook als zelfstandig merk bestaan op bijvoorbeeld vrachtfietsen, kleding en andere uitingen. Deze nieuwe huisstijl is natuurlijk ook te zien op het deel van de vrachtfietsen dat zowel de Cycloon- als bol.com-merkkleuren draagt.