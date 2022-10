Vandaag lanceert Koninklijke Jaarbeurs de innovatieve Dopper Water Tap. Dit is Doppers nieuwste innovatie in de strijd tegen wegwerpplastic. Dopper heeft Jaarbeurs uitgekozen als launching partner in haar nieuwste innovatie.

Marloes van den Berg, Chief Sustainability Officer Koninklijke Jaarbeurs: “Wij zijn ontzettend trots dat we officieel partner zijn van Dopper. Hun nieuwste innovatie sluit naadloos aan op onze ambitie om de meest duurzame venue van Europa te worden. Met de Water Tap maken we het leuker en makkelijker voor al onze gasten om altijd je herbruikbare waterfles te vullen. En daarbij steunen wij Dopper in haar missie om het hervullen van waterflessen tot de nieuwe norm te maken en plasticvervuiling tegen te gaan.” De watertappunten zijn vanaf vandaag te vinden in de centrale hal en de 3e verdieping van het Beatrixgebouw.

Samenwerking Dopper en Koninklijke Jaarbeurs

Eind september werd door Dopper-CEO Virginia Yanquilevich de Dopper Water Tap onthuld. “Gemak blijkt voor mensen de voornaamste reden om een wegwerpflesje te kopen. Ook vinden mensen publieke watertappunten moeilijk vindbaar. Ons antwoord hierop is de introductie van een herkenbaar vormgegeven, innovatieve watertap die speciaal ontworpen is om gedrag te helpen veranderen. We zijn blij dat we samen met Jaarbeurs ook gedragsverandering binnen de congres- en eventsector kunnen stimuleren. Zo dragen we gezamenlijk ons steentje bij aan een betere wereld”, licht Dopper-CEO Virginia Yanquilevich toe. Marloes van den Berg vult aan: “We doen er bij Jaarbeurs alles aan om onze CO2-uitstoot te reduceren met als uiteindelijk doel om in 2030 CO2-neutraal of zelfs CO2-positief te worden. Samen maken we het makkelijker en leuker om de aanschaf van wegwerpflesjes en bijbehorende plasticvervuiling tegen te gaan.”

Online dashboard geeft inzicht in besparen plastic

Om het opnieuw vullen van herbruikbare flessen de norm te maken en het gedrag van mensen te veranderen, heeft Dopper twee jaar lang gewerkt aan een herkenbaar vormgegeven watertap. Via het speciaal ontworpen druppelvormige led-scherm wordt nudging ingezet, een motivatietechniek waarbij positieve beloning gedragsverandering stimuleert. Ieder tapmoment geeft de gebruiker via het scherm direct inzicht in de eigen gerealiseerde positieve impact. Door van het hervullen van de waterfles een unieke en leuke ervaring te maken wordt herhaling gestimuleerd. Marloes van den Berg: “We zijn blij dat we aan de hand van het online dashboard precies kunnen zien hoeveel plastic er is bespaard. Dit helpt ons zowel intern als extern om milieubewustzijn te vergroten en zo ons duurzaamheidsbeleid nog concreter te maken.”

Naast de watertappunten van Jaarbeurs zijn de eerste taps te vinden bij Alfa Accountants, Auping, Blooming Hotel, de Bijenkorf, Circl (ABN AMRO), NHL Stenden en Onemeeting.com. Extra handig: alle tappunten zijn te vinden op Google Maps.