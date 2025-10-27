Vanaf vandaag is er in Nederland een plantaardig alternatief verkrijgbaar van de wereldberoemde hazelnootpasta van Ferrero. Met deze introductie van Nutella® Plant-Based zet Nutella® een nieuwe stap in haar geschiedenis: al meer dan 60 jaar zorgt Nutella® voor onvergetelijke momenten met familie en vrienden – en vanaf nu óók plantaardig.

Dezelfde Nutella®-ervaring, nu plantaardig

Nutella® Plant-Based biedt dezelfde unieke smaakbeleving en romige textuur als de originele Nutella®, maar is gemaakt zonder melk. In plaats daarvan worden plantaardige ingrediënten gebruikt, zoals kikkererwten en rijstsiroop. Net als de klassieker combineert deze nieuwe variant zorgvuldig geselecteerde ingrediënten, waaronder de kenmerkende geroosterde hazelnoten en rijke cacao. Het resultaat: een vegan gecertificeerde pasta die geen concessies doet op smaak of kwaliteit.

Een groeiende plantaardige trend

Wereldwijd kiezen steeds meer mensen voor plantaardige alternatieven voor dierlijke producten. “Ook in Nederland is er een verschuiving van ons voedingspatroon richting meer plantaardig en stijgt het aanbod van producten met plantaardige eiwitten”, aldus de Eiwitmonitor 2024 van Wagening University & Research. Daarnaast concludeert de WUR “de consumentenconsumptie volgt nog maar heel voorzichtig”. Met de introductie van Nutella® Plant-Based speelt Ferrero in op deze ontwikkeling en nodigt het nog meer mensen uit om deel uit te maken van de Nutella®-familie – een product waarbij overstappen naar plantaardig moeiteloos is, en zo consumenten motiveert.

“Al meer dan 60 jaar beginnen miljoenen mensen wereldwijd hun dag met een ontbijt met Nutella®. We zijn ontzettend trots om nu ook een plantaardig alternatief te introduceren, zodat nog meer mensen kunnen genieten van de unieke Nutella®-ervaring. Nutella® Plant-Based biedt dezelfde heerlijke smaak, romige textuur en kwaliteit waarvoor Nutella® geliefd is, maar dan volledig plantaardig”, aldus Thomas Chatenier, Global President van Nutella® bij Ferrero.

Verkrijgbaar bij Albert Heijn en JUMBO

Nutella® Plant-Based wordt deze week gedistribueerd in Nederland en zal verkrijgbaar zijn bij Albert Heijn en Jumbo in een formaat van 350 gram. Net als de originele Nutella® wordt het product verkocht in een recyclebare pot.