Op 29 oktober was het feest bij het Lidl hoofdkantoor in Huizen. Kinderen op traptrekkers, biologische boeren en medewerkers van Lidl Nederland, vierden het ‘biologisch hutspotakkoord’ met heerlijke hutspot. Lidl belooft de boeren de omzet van biologische groente en fruit in 2026 (ten opzichte van 2022) te verdubbelen en waar mogelijk biologische producten uit Nederland in de schappen te zetten. Biologische aardappelen, peen en uien om hutspot te maken zullen daarbij niet ontbreken. Lidl draagt zo bij aan de ambitie om in 2030 15% van het landbouwareaal in Nederland biologisch te laten zijn. Pipie Smits van Oyen, voorzitter van Biohuis, namens alle biologische boeren: ‘Jullie doen het gewoon, dank je wel. Dit is een mooie stap.’

Lidl heeft als missie om biologisch eten toegankelijk en betaalbaar te maken voor iedereen. De Nederlandse biologische boeren, verenigd in Biohuis, beloven aan Lidl dat biologische productie gelijk op zal gaan met de groeiende vraag. De ambitie is een verdrievoudiging van de biologische productie in 2030. Ook beloven de biologische boeren de oogst waar mogelijk in Nederland af te zetten omdat deze nu nog regelmatig wordt geëxporteerd naar het buitenland. Om de voorgenomen verdubbeling van biologische groenten en fruit in de omzet te realiseren, biedt Lidl volgens het akkoord de biologische groenten en fruit scherp geprijsd aan. Ook zet de retailer zich in voor meer zichtbaarheid van biologisch. Lidl belooft de biologische boeren een eerlijke prijs te betalen zodat zij worden gestimuleerd om het biologische areaal te vergroten.

Voorbereiding door initiatiefnemers

Het zogenoemde hutspotakkoord is voorbereid door biologisch akkerbouwers Digni van den Dries, Jaap Korteweg en Alex van Hootegem. Zij riepen in 2023 al op tot een ‘biologische boost’ en stelden een plan op om van duurzame en gezonde teelt de standaard te maken. Zowel Quirine de Weerd, senior manager corporate affairs bij Lidl Nederland, als Pipie Smits van Oyen, dankten de initiatiefnemers. Het resultaat mag er zijn. Pipie Smits van Oyen: ‘Dat Lidl gaat voor het Nederlands biologisch product heeft voordelen voor heel Nederland. Goed dat Lidl aan consumenten ook uitlegt wat de voordelen zijn van bio. Zo versterken wij elkaar en geven wij alle boeren kansen om biologisch te kunnen produceren.’

Sophie (12): ‘Gewoon een kwestie van doen’

Een dochter van een omgeschakelde boer, Eline den Dunnen, was één van de sprekers. Zij is blij dat haar ouders deze stap hebben gezet. ‘Anders hadden onze dieren nu niet naar buiten kunnen gaan wanneer zij willen en minder ruimte gehad. Het is ook beter voor de bodem en het land nu er geen gewasbeschermingsmiddelen meer gespoten worden en kunstmest wordt uitgereden.’ Sophie Veeman, 12 jaar, had ook een duidelijke boodschap. Zij verheugt zich op gewoon mooie boerderijen met overal waar je kijkt bloeiende bloemen, bijen, lieveheersbeestjes, egels en schone sloten vol met leven. Ook ziet zij graag dat dieren zoals koeien, varkens en kippen veel buiten kunnen zijn. ‘Was biologisch maar gewoon. Helaas is maar één op de twintig boerderijen in Nederland biologisch. De meeste kinderen weten ook niet wat het verschil is.’ Vandaag is Sophie met andere kinderen op traptrekkers gekomen om dit op te lossen. ‘Soms lijken dingen heel moeilijk en ingewikkeld, maar het is gewoon een kwestie van doen. Lidl, jullie snappen het! Jullie gaan ervoor en maken bio gewoon. Dankzij jullie gaan heel veel niet zo biologische vaders en moeders voortaan gewoon biologische wortels kopen. Andere kinderen eten dan ook gewoon lekker bio. Hartjes voor jullie van mij en andere kinderen.’

Aantrekkelijk voor consument en boer

Quirine de Weerd is geraakt door de woorden van Sophie. ‘Ik ben er trots op dat wij deze rol kunnen vervullen en ook op wat wij met het team hebben neergezet. Als grote supermarktketen nemen wij onze verantwoordelijkheid om bij te dragen aan de groei van de biologische sector. Maar dat kunnen we niet alleen, samen met de biologische boeren bereiken we veel meer!’ Biologisch akkerbouwer Jaap Korteweg: ‘Door deze stimulans wordt het heel aantrekkelijk om biologisch voedsel te kopen. Lidl brengt de omzetsnelheid omhoog en de ketenkosten omlaag. Daarmee zakt de prijs voor consumenten nog verder.’ Pipie Smits van Oyen: ‘Dit is een geweldige stap van Lidl, maar ik daag Lidl ook graag uit voor de volgende stap. Want bij hutspot hoort ook een biologisch worstje. Zullen we dat volgend jaar gaan vieren?’

Foto: Henk van der Giessen / Lidl Nederland