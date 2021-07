Fashion Transparency Index 2021: Zeeman sterke stijger, HEMA sterke daler

De Fashion Transparency Index 2021 is gepubliceerd. Deze index van Fashion Revolution Group rangschikt de 250 grootste modemerken en – retailers aan de hand van hun openheid over hun sociale en milieubeleid. Met 78% voert OVS de lijst aan. H&M behaalt 68% en daarna volgen The North Face en Timberland (beide 66%) en C&A (65%). Een van de grootste (Nederlandse) stijgers in de lijst is Zeeman met een 13% hogere score dan in 2020 (van 25% naar 38% score). HEMA behoort juist tot een van de grote dalers met een 10% lagere score dan in 2020.

Belangrijkste conclusies

De vooruitgang op het gebied van transparantie in de wereldwijde mode-industrie is nog steeds te traag bij 250 van ’s werelds grootste modemerken en retailers, waarbij merken een algemene gemiddelde score van slechts 23% behalen in de Fashion Transparency Index 2021.

De Fashion Transparency Index van dit jaar laat een gebrek aan transparantie zien op een aantal cruciale gebieden. De belangrijkste bevindingen:

Leefbaar loon

De meeste grote modemerken (99%) maken niet bekend hoeveel werknemers in hun toeleveringsketen een leefbaar loon krijgen.

96% publiceert geen stappenplan over hoe ze van plan zijn om een ​​leefbaar loon te bereiken voor alle werknemers in hun toeleveringsketen.

Covid-19 reactie

Slechts 3% maakt publiekelijk bekend hoeveel werknemers in hun toeleveringsketens zijn ontslagen als gevolg van COVID-19, waardoor we een ‘onvolledig beeld’ hebben van de negatieve sociaaleconomische impact die werknemers tijdens de pandemie hebben ondervonden.

Minder dan een vijfde (18%) van de grote merken maakt het percentage van hun volledige of gedeeltelijke annuleringen van bestellingen bekend, waardoor het moeilijk is om de volledige impact van de pandemie in de toeleveringsketens van mode te beoordelen.

Aankooppraktijken:

Minder dan 10% van de merken publiceert een beleid om leveranciers binnen 60 dagen te betalen, wat betekent dat kleding vaak door consumenten wordt gedragen voordat merken de fabrieken hebben betaald die ze hebben gemaakt.

De klimaatcrisis aanpakken

Slechts 14% van de grote merken onthult de totale hoeveelheid producten die jaarlijks worden gemaakt, waardoor het moeilijk is om de omvang van de overproductie wereldwijd te begrijpen.

De meeste koolstofemissies vinden plaats op verwerkings- en grondstofniveau en terwijl 62% van de grote merken hun CO2-voetafdruk in hun eigen faciliteiten publiceren, onthult slechts 26% deze informatie op verwerkings- en productieniveau en slechts 17% doet dit op grondstofniveau.

Meer dan een derde van de grote merken (36%) heeft hun vooruitgang bekendgemaakt bij het verminderen van het gebruik van nieuw plastic voor verpakkingen, maar slechts 18% doet dit voor textiel dat afkomstig is van nieuwe fossiele brandstoffen, die consumenten minder snel als plastic zullen herkennen.

Traceerbaarheid van de toeleveringsketen

Meer dan een kwart (27%) van de grote merken maakt nu enkele van hun verwerkingsfaciliteiten bekend (bijv. spinnerijen, ververijen en wasserijen), een stijging ten opzichte van 24% vorig jaar.

11% van de grote merken publiceert enkele van de leveranciers van grondstoffen (bijv. katoen, wol, viscose) – een stijging van 7% vorig jaar.

